Enfado (y burofax) de José Luis Balbín con TVE por "aprovechar el prestigio" de 'La Clave' para el programa de Javier Ruiz

José Luis Balbín presentó La Clave, uno de los programas más míticos de la televisión, durante dos etapas: la primera en TVE (1976-1985) y la segunda, en Antena 3 (1990-1993). Se trata de un formato de gran reputación que forma parte de la historia audiovisual de España. Este viernes, TVE estrena Las claves del siglo XXI, un formato de entrevistas y debate que conduce Javier Ruiz. El título de este nuevo espacio no pasa desapercibido para nadie, pero menos todavía para Balbín.

El periodista asturiano explica que la cadena pública se puso en contacto con él en octubre del año pasado porque querían recuperar la marca del famoso programa que él presentó para el nuevo proyecto que ahora se estrena en La 1. "Una vez comprobado que la marca la tengo registrada, querían proponerme la cesión de la misma", explica Balbín, que tiene los derechos de ese título. "La Clave no está en venta y permanecerá por siempre vinculada al mítico programa de debate", explica en un comunicado de prensa.

Más adelante, "la misma persona vuelve a llamar y me dice que Javier Ruiz y ella quisieran visitarme para tratar el tema personalmente". Aunque él no tenía inconveniente en recibirlos, advirtió de que esa reunión resultaría "infructuosa". "A partir de ahí no se produjo ningún nuevo contacto", explica el periodista.

TVE intentó hablar con Balbín para que cediese el título del mítico programa 'La Clave'

Balbín quedó sorprendido hace unas semanas, cuando vio las promos del programa que esta noche llega a La 1 y que se llama Las claves del siglo XXI. En el logo aparece Las Claves en grande, mientras que "en el margen inferior derecho, apenas imperceptible, 'siglo XXl". "No tengo nada que objetar al formato del espacio al que deseo, sinceramente, larga vida, pero sí a que con una falta de imaginación y ética profesional que me asombra, finalmente se aplique para el título, la fórmula del subterfugio", critica Balbín en una dura respuesta que ha lanzado a RTVE.

"La intención, conociendo los inicios, no puede estar más clara. Aún me asombra más si cabe que la dirección de RTVE que ha sido mi casa durante gran parte de mi trayectoria profesional, lejos de proteger, permita que de manera sibilina se utilice, con el evidente fin de aprovechar el prestigio asociado a La Clave, el nombre registrado de un programa de debate que goza de innumerables premios, que forma parte de la Historia de la Transición y de TVE y que se ha convertido en leyenda", explica Balbín en el texto. El periodista, asimismo, envió un burofax al presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, para protestar "por unas prácticas que desprestigian a quienes las llevan a cabo y, lo que es peor, a la profesión, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta alguna".