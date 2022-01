Lo que nadie vio en televisión: el gesto de Will Smith con Pablo Motos durante la publicidad de 'El Hormiguero'

Will Smith volvió este jueves a El Hormiguero. El actor estadounidense es uno de los invitados fetiche de Pablo Motos y una de las grandes estrellas internacionales que pasa habitualmente por el programa de Antena 3. Desde hace años, forjaron una estrecha amistad que se alarga hasta ahora.

En esta ocasión, el protagonista de El príncipe de Bel-Air habló para El Hormiguero desde Londres, a través de una videollamada. Smith charló, entre otras cosas, del libro autobiográfico que ha lanzado al mercado, donde se abre contando experiencias personales que nunca antes había relatado.

El artista confesó que cuando su padre murió, en 2016, sintió que por fin tenía libertad para contar cómo había sido su vida. "Nunca hubiera podido decir estas cosas estando mi padre vivo", explicó a Pablo Motos. El presentador puso sobre la mesa uno de los pasajes que relata en el libro, donde Smith explica que su padre pegaba a su madre. "¿Se puede adorar a una persona que a la vez te haga sentir miedo?", preguntó el comunicador valenciano.

"Creo que eso es una de las principales dificultades de las que he intentado hablar en este libro, porque es un conflicto que te puede destrozar la mente cuando eres pequeño", comentó Will. "Mi padre maltrataba a mi madre pero también era uno de los mejores hombres que he conocido", declaró. "Es un conflicto que te impacta. ¿No debería odiar a alguien que maltrata a tu madre?", se preguntó a sí mismo el showman. "Tardé años en procesar esa dicotomía", admitió. "Sé que hay muchas personas en el mundo que se enfrentan a situaciones similares y dar visibilidad a esto es algo que va a ayudar a la gente a procesar esa dificultad que se te crea en tu propia mente y que te bloquea. Porque tus traumas son las cosas que te impiden alcanzar las cosas que buscas en la vida", argumentó Smith.

Pablo Motos: "Esto es lo que ha ocurrido durante la publicidad con Will Smith"

La charla estuvo salpicada del correspondiente buen humor y cercanía que se profesan el presentador y el actor. Sin embargo, hay algo que no se vio en televisión y que demuestra esa gran relación que tienen en el plano personal, más allá de los focos.

"Esto es lo que ha ocurrido durante la publicidad con Will Smith", ha escrito Pablo Motos en un mensaje que ha colgado en Instagram, donde ha enseñado un vídeo en el que Smith manda un cariñoso mensaje al presentador de Antena 3. "Will, te quiero mucho", dijo Motos a su invitado, que le escuchaba al otro lado de la pantalla. En ese momento, el actor comenzó a lanzar besos y, en castellano, respondió a Motos: "¡Mi hermano de otra madre!".

