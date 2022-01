"Quilla, ¿tú eres tonta?": la primera gran bronca de Paz Padilla y Belén Esteban que dinamitó su relación en 'Sálvame'

La gran bronca que Paz Padilla y Belén Esteban protagonizaron este jueves en Sálvame habrá sido llamativa, pero no es la primera. Basta un poco de memoria histórica para recordar otros episodios realmente desagradables que han protagonizado en el magacín de las tardes de Telecinco y que evidencian una tensa relación que presentadora y colaboradora no han podido (o querido) ocultar ante las cámaras.

Una tarde que parecía tranquila, del festivo 1 de mayo de 2017, se produjo el que probablemente ha sido su mayor enfrentamiento hasta la fecha. Todo sucedió cuando la directora que ese día estaba al frente del programa leyó un SMS de Amador Mohedano en contra de Las Campos y Paz Padilla comentó que no no entendía lo que estaba diciendo. Belén hizo un comentario y Paz saltó. "Quilla, ¿eres tonta? Ya sé que ha mandado un mensaje", soltó la presentadora. Belén estalló: "¡A mí tonta no me llamas, porque yo a ti nunca te he llamado tonta!". "Es una forma de hablar", se defendió Padilla. "Pues a mí esa forma de hablar no me gusta, ya te pasas", continuó Esteban. "Ya está alterada...", se escuchó decir a la gaditana.

La 'princesa del pueblo' se levantó y se marchó del plató, mientras Padilla continuó con unas palabras que terminaron de enervar más a Esteban. "Vete a beber agua... qué desagradable eres", se escuchó. "Me voy por no decirte una fresca", siguió la colaboradora. "Llega un momento que ya cansas con tus tonterías, hija", comentó Belén. "Ya está bien. ¿Quién te crees que eres? Ya cansas, siempre igual. No te jode... Igual que la respetamos, que nos tenga respeto a los demás", protestó. Minutos después, la tertuliana volvió a ocupar su puesto en el sofá de Sálvame.

Paz Padilla Vs Belén Esteban "A ver quilla ¿tú eres tonta?" #Sálvame pic.twitter.com/dD4MV2vKFB — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) November 17, 2020

En 2019 la situación volvió a estallar. En este caso, Paz Padilla estaba haciendo unos comentarios sobre Isabel Pantoja coincidiendo con el estreno de la tonadillera en Supervivientes. La presentadora se enganchó con Anabel Pantoja, que defendía a su tía, y se molestó por no poder dar su opinión. "Voy a hacer públicos todos los comentarios que escucho en el programa detrás. Todas las barbaridades que escucho", dijo la presentadora, ya que algunos tertulianos se estaban posicionando del lado de Anabel. "¡También hemos escuchado barbaridades de ti!", lanzó Belén Esteban. Esta frase provocó la espantada de Padilla, que se marchó del estudio.

Paz Padilla, a Belén Esteban: "Mientras yo esté hablando, tú calladita"

Años antes, hubo otro episodio más. Ocurrió cuando Paz Padilla estaba haciendo unas preguntas a Marta López sobre la situación de su matrimonio, algo que afeó Belén Esteban, pidiéndole que no le insistiera. "Es mi trabajo, Belén", recordó la presentadora. "No es tu trabajo", corrigió la ex de Jesulín de Ubrique "¿Ahora me vas a decir cuál es mi trabajo? Yo te voy a decir cuál es el tuyo: mientras yo esté hablando, tú calladita", dijo la humorista. "Ahora no voy a hablar en toda la tarde", se quejó la tertuliana. "Ahora vas a saber cuál es el mío", siguió Belén, pero Paz volvió a parar los pies a su compañera: "Yo lo sé: estar de colaboradora sentada y hablar cuando te toque". Esa tarde fue Belén la que acabó fuera del estudio.

Paz Padilla pega un corte a Belén Esteban: "Tu trabajo es estar calladita" pic.twitter.com/GQxUVYofnm — Danny Sångo ???? (@Danidramon_97) February 19, 2019