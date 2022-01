La oferta de 'Sálvame' que dejó "en shock" a Terelu Campos: un fichaje que se cerró en una frenética tarde de llamadas cruzadas

El regreso de Terelu Campos a Sálvame casi tres años después de su marcha sorprendió cuando se anunció el viernes pasado, 14 de enero. La presentadora también se quedó "en shock" al recibir la propuesta de los responsables de la productora La Fábrica de la Tele, una llamada que se produjo solo dos días antes.

Era la tarde del miércoles, 12 de enero. La presentadora cuenta que estaba preparándose para asistir a la obra de teatro de Jorge Javier Vázquez cuando le llegó el ofrecimiento de uno de los directivos de la compañía televisiva. "Me dice: 'Te voy a ofrecer algo por enésima vez. Estoy cruzando los dedos para que no me digas que no'. Me explica que quieren hacer cambios en Sálvame limón y hacer el programa de otra manera", recuerda en su blog de Lecturas la hermana de Carmen Borrego.

La conversación continuó así. "Quiero que presentes ese espacio mano a mano con María Patiño'. Al principio me quedo en 'shock' y le digo que sí", cuenta Terelu, que llevaba años deseando recuperar su faceta de presentadora. "La propuesta me entusiasmó, pero tenía que consultarlo con la productora y el director de Viva la vida, no me gusta saltarme la jerarquía de una empresa y lo primero que hago es llamar a Raúl Prieto, director del programa y mi amigo", dice Campos. "No me puso ningún problema, sino todo lo contrario: me aconseja que lo mire y lo ate bien", rememora la hija de María Teresa, que inició a continuación una ronda de llamadas con el resto de responsables de Cuarzo, la productora del magacín que presenta Emma García.

Terelu Continuará colaborando en 'Viva la vida'

"Todos se alegran por mí y me hablan de su preocupación por que me vaya de Viva la vida, cosa que no voy a hacer", aclara la presentadora de aquellas charlas que tuvo con unos y con otros. "En ese momento, llamo al director de La Fábrica de la Tele y acepto formalmente la propuesta. Me comunica que tiene que hablar con María Patiño, pero yo sabía que ella no iba a decir que no", continúa Terelu. "Al poco tiempo me dicen que María ha dicho que está encantada de que trabajemos juntas".

Dos días después de esa frenética tarde, Mediaset anunciaba los cambios en la franja de las 16.00, es decir, el movimiento televisivo se fraguó en apenas 48 horas. El lunes 17, Terelu y Patiño debutaron en Sálvame Lemon Tea. La audiencia fue aceptable, un 13,5% en el que se ha mantenido durante esta semana.

