Broncano, obligado a dar explicaciones en 'La Resistencia' por invitar a Marc Seguí: "Esto es una putada"

David Broncano ha tenido que hacer frente a una de sus entrevistas más controvertidas por la visita de Marc Seguí, un invitado que generó revuelo y enfado entre muchos seguidores de La Resistencia en cuando se enteraron de que iba a ser el protagonista del programa de Movistar+.

El cantante había publicado hace unos años una serie de mensajes de corte machista y homófobo. Por esos, muchos usuarios de redes sociales afearon a La Resistencia que le llevasen como invitado al programa de televisión. La situación obligó a David Broncano a abordar la situación al inicio de la charla con Seguí.

"Es la primera vez que llamo a un invitado antes de empezar el programa y lo suyo es explicarlo. Mucha gente estaba diciendo que estábamos dando voz a alguien que ha dicho cosas machistas y homófobas", comenzó diciendo el presentador.

Broncano da explicaciones por su entrevista más polémica en 'La Resistencia'

Más adelante, Broncano animó al intérprete de Tiroteo a explicar lo sucedido: "Básicamente, hace un tiempo puse una serie de tuits bastante polémicos y, obviamente, al anunciar que venía hoy aquí, ha habido bastante revuelo y hemos tenido que tener una conversación tú y yo. Yo ya he pedido perdón varias veces, pero es algo complicado, es algo difícil, y al anunciar que venía hoy aquí se ha liado".

"Eran tuits de tono machista y homófobo, despreciando a mujeres y utilizando la palabra maricón con mucha gente. Esto es una putada, porque yo no te conozco y lo que has puesto ahí es terrible. A su vez he visto que te has disculpado sin excusas, diciendo que eras un gilipollas y que te equivocaste con eso. Te creo en que eras un gilipollas. ¿Cuál era tu intención con esos tuits que son tan fuertes?", le preguntó al cantante.

"Yo hace un par de años era un chaval que no quería estudiar, no tenía aspiraciones en la vida, pasaba por pasar por la vida. Trabajaba por trabajar, estaba todo el día en la calle, fumando, no tenía buenas ideas y no hacía nada bien. Y lo que busqué con estos tuits fue llamar la atención. Un amigo mío puso un tuit así un día y se encendió la llama, entonces empezamos todos a poner lo más heavy que se nos ocurriese para liarla en redes sociales. No me canso de pedir perdón porque es algo de lo que me arrepiento, pero la movida es que yo no llevo mucho tiempo haciendo música, la gente me conoce poquito, no he hecho muchas entrevistas y entiendo que haya mucha gente que no crea en mí, así que a esa gente le pido tiempo para que vean cómo soy realmente", explicó Seguí.

Después de escuchar sus explicaciones, Broncano siguió interesándose por todo el revuelo que ha generado este asunto: "La gente que dice 'esta persona está cancelada'... Yo entiendo a la gente que lo dice, ¿pero qué opinas de eso?". "Si realmente tuviera estas creencias tendría que estar cancelado de todo, de la música y de los programas. A esa gente le digo que me gustaría estar sentado con ellos en una mesa y hablar del tema. Les pido tiempo. Son unos tuits muy heavies y no puedo hacer nada, solo pedir perdón y tiempo", apuntó Seguí.

"Para nosotros es una putada como programa"

El conductor de Movistar+ volvió a tomar la palabra y se dirigió al público para zanjar la polémica: "Queríamos empezar así porque para nosotros es una putada como programa. Nosotros no hacemos un interrogatorio a todo el mundo que viene sobre cuáles son sus opiniones ideológicas. Han venido 700 invitados a La Resistencia e igual hay alguno que piensa cosas machistas u homófobas, yo no puedo hacer un test de ese tipo a cada uno. Dicho todo esto, vamos a continuar con el programa con normalidad tras estas explicaciones que creíamos oportunas".

