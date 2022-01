Una salida repentina de TVE y la llamada de Antonio Banderas que lo cambió todo: el viaje de vuelta de María Casado

"Familia, que pasen un muy buen fin de semana. Cuídense. Yo solo decirles que les quiero mucho, y hasta siempre". De esta forma se despedía María Casado de TVE hace dos años. Los directivos que entonces mandaban en la cadena pública le habían avisado unos días antes de que no continuaría en las mañanas, una franja que iba a tener a Mónica López como nueva dueña. El 15 de mayo, mes y medio antes de acabar la temporada, Casado se marchaba para sorpresa de todos los espectadores en una salida que dio mucho que hablar.

Dejar la emisora después de dos décadas de trabajo -Telediarios, Los Desayunos...- fue un "shock" para la presentadora, aunque ella siempre tuvo buenas palabras para RTVE cuando relataba cómo se había fraguado su marcha. "A mí me comunicaron que no iba a seguir, pensé durante unos días qué hacer y decidí tomarme una excedencia", explicó entonces en una charla con ECOTEUVE. "Todo fue más sencillo de lo que puede parecer. Natural y sano. No hubo nada feo", nos contó.

En cuanto saltó la noticia de su adiós a la pública, Casado recibió una llamada que lo cambió todo. Era Antonio Banderas. "María, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Te llamo en cinco minutos porque tengo que hacerte una propuesta". El actor malagueño quería que ella dirigiera Soho TV, la división audiovisual de Teatro del Soho, el proyecto cultural que el artista estaba lanzando en Málaga. "Tardé nada en decirle que sí". Casado se mudó a la ciudad andaluza y, desde entonces, ha compaginado esa labor con el cargo de presidenta de la Academia de Televisión.

Ahora, la periodista catalana vuelve a TVE con Las tres puertas, un programa de entrevistas en prime time que aspira a recuperar la esencia de aquellos formatos que presentaron Mercedes Milá, Julia Otero, Pedro Ruiz o Ángel Casas en otra época, cuando la tele iba más lenta. "Es el proyecto más apasionante de mi vida, admite la presentadora, que ha diseñado el proyecto desde Teatro Soho Televisión (TST) con Antonio Banderas. Nace de "muchas conversaciones con Antonio sobre cómo hemos perdido la charla serena en televisión. Con humildad y valentía queremos volver a abrir esa puerta", explica Casado, que en estos dos años también ha presentado Escena en blanco y negro para Amazon Prime Video.

En el programa, que todavía no tiene fecha de estreno, "queremos gente que piense diferente y que tenga cosas que decir. Queremos referentes Marca España. Es importante recuperar el poder de la palabra y agradecer a RTVE esta apuesta en prime time. Queremos una tele cercana y natural". "Queremos pensar y reflexionar. Conocer a la persona que hay detrás de esos personajes. No solo voy a preguntar yo, sino que quiero que los invitados se sientan en libertad para que tengan la tentación de preguntarme. Más que entrevista, quiero llamarlo charla", ha añadido. Además, "habrá música en directo y actuaciones de nivel todas las semanas".

El nombre del programa, Las tres puertas, responde a las tres puertas o filtros de Sócrates, las tres preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo: ¿es verdad?, ¿es bueno?, ¿aporta algo? El formato tendrá cada semana varios invitados y pretende contar con gente de referencia en las artes, la ciencia, el empresariado, el deporte, la divulgación, la enseñanza, la moda, la gastronomía... Entre otros, cruzarán Las tres puertas, Antonio Banderas, Nathy Peluso, Carmen Posadas, Mario Alonso Puig, Gloria Trevi, Mario Vargas Llosa, Jorge Lorenzo, Laura Rojas Marcos, Carmen Machi, José Sacristán o Iñaki Gabilondo.

