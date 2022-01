Estaba en paro cuando ganó un millón de euros en 'Pasapalabra': Antonio Ruiz vuelve a triunfar cuatro años después

La Copa de Maestros de Pasapalabra ya tiene dueño. Antonio Ruiz se impuso este martes a Susana García en la final de esta competición que ha organizado Antena 3 durante la última semana y media. Una ronda especial con ocho ganadores históricos del concurso que han peleado por un premio de 50.000 euros.

Antonio protagonizó un Rosco final en el que demostró su solvencia con las palabras. Cerró la primera ronda con 22 aciertos y ningún fallo, mientras que su rival sumaba veinte respuestas positivas pero una casilla marcada en rojo. Obligada a arriesgar para superar a Antonio, Susana cometió dos fallos más. De esta manera, Ruiz solo tenía que aguantar para asegurarse el premio final después de una semana de competición.

Pero, ¿quién es Antonio Ruiz? Como decíamos, la Copa de Maestros ha puesto a competir a ocho participantes de Pasapalabra con una trayectoria de prestigio a sus espaldas. Este murciano de 49 años la tiene, sin duda, ya que guarda una importante relación con el exitoso formato que ahora emite Antena 3.

Como muchos otros, Antonio debutó en televisión en Saber y Ganar, el legendario programa que presenta Jordi Hurtado, donde llegó a ser uno de los supermagníficos. Sin embargo, el pelotazo lo dio en Telecinco cuando se convirtió en concursante de Pasapalabra en 2017.

Permaneció 126 tardes en el programa -coincidió con Jaime Conde, el rival de Orestes, en 39 programas- y finalmente consiguió un espectacular premio de 1.164.000 euros gracias a Jaruzelski, que era el "apellido del político considerado el último líder de la época socialista en Polonia, nombrado jefe de gobierno en 1981". Aquella fue la pregunta definitiva que le hizo Christian Gálvez, presentador de Pasapalabra durante los años del concurso en Mediaset.

Antonio Ruiz consiguió más de un millón de euros en 'Pasapalabra' en 2017

A Antonio Ruiz el premio le llegó cuando más lo necesitaba. En aquella época, atravesaba una crisis profesional. Había estudiado Imagen y Sonido y también piano y solfeo, pero en esos momentos estaba en paro. "Mi vida laboral estaba estancada desde hace varios años y a mí me han rescatado, primero Saber y Ganar y luego Pasapalabra", contaba a ECOTEUVE tras completar el Rosco de Pasapalabra hace cuatro años. "Mi último trabajo fue en una tienda de bricolaje y luego intenté buscarme la vida de la música pero así no se puede vivir y menos con una hija", admitía.

En aquella charla, explicaba que el premio lo iba a destinar a la formación de su hija. "Así es. Necesitamos una vivienda y lo que quiero es que cuando a la nena le haga falta, siga habiendo dinero". Por otra parte, habló del mordisco que Hacienda iba a pegar al premio que acababa de ganar en Pasapalabra. "Sinceramente me parece que es exagerado lo que se lleva, pero yo no tengo nada en contra de pagar impuestos porque si se destina a algo positivo están bien. Pero aquí yo no he sacado una bola de un bombo, esto es un programa de conocimientos", argumentaba.

