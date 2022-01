Belén Esteban se cansa y atiza a Paz Padilla por "irresponsable": "Me parece vergonzoso"

Las palabras de Paz Padilla sobre las vacunas que se hicieron virales hace unas semanas han provocado un tremendo enfado en Belén Esteban, compañera de la presentadora de Sálvame. El cabreo es de tal envergadura que ya no le coge el teléfono.

"Me he contagiado otra vez. Lo pasé en marzo y otra vez ahora. Tengo la pauta completa de vacunación pero es que da igual, las vacunas no sirven para nada", espetó Paz Padilla en una charla que mantuvo, por streaming, con Anne Igartiburu y María del Monte. En esa conversación, la humorista fue mofa de todos en las redes sociales por hablar del "bicho de Luján", "oritón" o "spider", cuando se refería al coronavirus, las variantes y las vacunas.

Esas declaraciones de la presentadora de Sálvame han hecho estallar a Belén Esteban. "Que Paz Padilla diga que las vacunas no sirven para nada me parece de una persona irresponsable por el tirón que tiene en televisión y con su número de seguidores", ha recriminado la colaboradora de Telecinco. "Por aprender, se tiene que aprender cómo se llama las variantes", ha añadido sobre su compañera.

Belén Esteban atiza a Paz Padilla: "Me parece vergonzoso"

Esteban está realmente indignada con Paz Padilla. "Me parece vergonzoso y me parece que hay que creer en la ciencia. Creo que está mal informada", ha arremetido la de Paracuellos, cuyo marido, Miguel, es conductor de ambulancia y ha vivido la pandemia desde la primera línea. "Cuando vi el vídeo me quedé alucinada", continuó Esteban, que no ha querido hablar con la gaditana a pesar de que ella sí le llamó. "No le cogí el teléfono", ha reconocido.

Lea también: Bronca de Vasile a Paz Padilla por decir que las vacunas no sirven para ómicron: "Que se calle la negacionista"

"Es que estoy harta. ¡Si estás vacunado, el Covid es una gripe, no te ingresan y no te mueres!", ha recordado Esteban este lunes en un duro alegato contra la opinión que lanzó la cómica. Belén, incluso, ha llegado a pedir que la vacuna fuese obligatoria en España y lanzó una petición. "Escuchando a Paz en el vídeo...Me gustaría saber quién está vacunado y quién no de la gente con la que trabajo".

Entidades Belén Esteban Menéndez Colaboradora de televisión Colaboradora de televisión Jorge Javier Vázquez Presentador de televisión Presentador de televisión Paz Padilla Presentadora de televisión Presentadora de televisión