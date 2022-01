El pasado de Jonathan Vaquero ('Secret Story') en televisión y su drama familiar: "Mi padre fue traficante de arte"

Jonathan Vaquero se está llevando todo el protagonismo de Secret Story, el nuevo reality de Telecinco, sin ser concursante. Es el hermano de Cora, una de las participantes, y ejerce de su defensor en plató. Desde el jueves, su presencia ha sido constante en los programas de Mediaset y ya es más conocido que los protagonistas del concurso.

Jonathan Vaquero estuvo en la gala de estreno de Secret Story, pero también ha pasado por el debate del domingo, Viva la vida y Sálvame, donde ha contado algunos detalles de su vida familiar hasta ahora desconocidos.

"Mi padre fue traficante de arte", dijo en el programa de las tardes de Telecinco. "El 18 de abril de 1991 se hallaron más de 3.000 litografías firmadas falsamente de Salvador Dalí y Miró", relató para sorpresa de los colaboradores y el propio Jorge Javier. "¿Las había hecho tu padre?", preguntó el presentador. "Ya no diré más, pero va por ahí la cosa. Avisaron a la Interpol. Tengo un recorte de periódico para respaldar lo que digo", relató el invitado.

Asimismo, Jonathan dijo que, lejos de lo que se pudiera pensar, "no vivíamos bien, era como estar en una nube. Podíamos haber sido ricos si mi padre hubiera gestionado muchos negocios. Ha tenido tiendas de pelaje, piedras preciosas, bingos... pero no lo supo gestionar". El joven, de 29 años, comentó que su padre "estuvo en la cárcel y falleció de cáncer" hace muchos años.



Por otra parte, Jonathan tuvo palabras de cariño para su madre. "Es la mujer más dura que conozco. Ha padecido cinco veces cáncer", dijo sobre Rosa, que entró en directo a través de una videollamada y confirmó lo que su hijo había explicado. "Cuando ocurrió todo esto él no había nacido", explicó. "Yo lo viví, estábamos juntos [con el padre de Jonathan]. Él falleció cuando mi hijo tenía seis años y la nena dos. Pero lo que dice es verdad".

Jonathan busco el amor en 'First Dates' en 2017

Aunque ahora se ha hecho tremendamente conocido tras el estreno de Secret Story, Jonathan debutó en televisión en 2017, cuando apareció por primera vez en First Dates. Allí, con la cara menos tatuada que ahora, coincidió con Carlos Sobera antes de verse en el plató de Secret Story.

Aprovechando su visita a Sálvame, Jonathan explicó qué tipo de mujer le gustaba. "Me gustan las chicas de plástico, operadas, también las naturales. Hablo físicamente. Yo hablo del físico, luego ya hablamos de los valores", explicó sobre sus gustos. También mandó un mensaje a las que le estuvieran viendo: "¡Aquí está vuestro conejito tatuadito!".

