'Sálvame Lemon Tea': un remedio que huele a improvisación y que está muy lejos de 'Extra Rosa' y 'El Tomate'

Telecinco ha remodelado sus tardes con Sálvame Lemon Tea, una nueva versión del veterano magacín que ahora presentan Terelu Campos y María Patiño. Antiguas enemigas -pelearon por el Deluxe- ahora están obligadas a entenderse en el nuevo cometido que les ha encargado Mediaset.

Sálvame Lemon Tea no deja de ser un programa de vídeos con entradillas que leen entre las dos. Como Socialité, pero a pachas. Y como son dos pueden darse la réplica y confrontar dando cada una su opinión. Pero no lo hacen con la verdad que sí tienen en la versión normal del programa. El resto de colaboradores no aparecen por ninguna parte, pero sí se les ha visto en una ventana esperando su turno (entran a las 17.00).

Por una parte, dos presentadores dando paso a vídeo recuerda a Aquí hay tomate, aunque el tono no tienen nada que ver con aquel exitoso formato. Y dos presentadoras opinando sobre los temas que tratan, hace pensar en Extra Rosa, un programa que presentaron Ana Rosa Quintana y Rosa Villacastín entre 1997 y 1998 en Antena 3. Pero Terelu y Patiño no consiguen (al menos de momento) el clima que hizo famosas a sus compañeras hace más de 20 años.

Sobra encorsetamiento y falta espontaneidad

El nuevo formato usa uno de los sets de Sálvame. En un rincón del decorado han montado un improvisado set que no deja de ser una mesa alta con uno limones como el único atrezzo (y unas tazas de té en las estanterías que hay en el fondo). También han entrevistado brevemente a Jonathan, hermano de Cora, la concursante de Secret Story. Antes de terminar, Sálvame Lemon Tea ha ofrecido un nuevo tráiler del documental que prepara Rocío Carrasco.

A las 17.00 han dado paso a Sálvame Naranja y han entrado Jorge Javier y el resto de la troupe en el plató. María Patiño se ha saltado el guion y se ha quejado a Vázquez por algo que dijo el sábado en el Deluxe. Esa frescura es la que se ha echado de menos en el Lemon Tea, que le sobra encorsetamiento y le falta espontaneidad.

