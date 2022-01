La nueva serie de William Levy: el actor que arrasa en 'Café con aroma de mujer' será el conde de Montecristo

William Levy está de moda. El actor y modelo de origen cubano protagoniza la serie Café con aroma de mujer, el culebrón colombiano que arrasa en Netflix y que ha desbancado a éxitos mundiales como Emily en París. Ahora, arranca su nuevo proyecto en televisión: una adaptación contemporánea del clásico El conde de Montecristo.

Secuoya Studios y Pantaya han anunciado la puesta en marcha de la producción conjunta de Montecristo en asociación con William Levy Entertainment, la productora que lidera el intérprete. El estudio de contenidos español y el servicio de OTT streaming dirigido a hispanohablantes en EEUU trabajan ya en la preproducción de esta producción. El thriller, ambientado en La Habana, Miami y Madrid, estará protagonizado por el propio William Levy.

La serie, de seis episodios, estará dirigida por Alberto Ruiz-Rojo (Templanza, Caronte). Producida por David Martínez, Montecristo cuenta con la producción ejecutiva de Secuoya Studios y Sergio Pizzolante. Levy y su socio Jeff Goldberg también serán productores ejecutivos. La serie se estrenará en Pantaya en EEUU y Puerto Rico.

Un 'Montecristo' moderno protagonizado por William Levy

En Montecristo, Levy interpreta a Alejandro Montecristo, una figura enigmática que irrumpe en el ojo público y genera preocupación entre la élite mundial porque se desconoce el origen de su fortuna y su pasado. Es el fundador y director ejecutivo de una empresa tecnológica que ha despertado la envidia y el interés de muchos, entre ellos Fernando Álvarez Mondego, un empresario relacionado con la aristocracia española que quiere adquirir la empresa Montecristo. Lo que Fernando no sabe es que Montecristo es alguien a quien conoció hace décadas y el motivo de su surgimiento se alimenta puramente de venganza.

"Me he sentido atraído por la historia del Conde de Montecristo desde mi juventud. Es un personaje misterioso en su búsqueda de justicia y venganza, temas poderosos con relevancia universal. Estoy muy emocionado de trabajar con Secuoya Studios y PantaYa para contar esta historia de una manera que no se ha hecho hasta ahora", explica William Levy.

El actor estadounidense de origen cubano ha participado en películas como Single Moms Club, Term Life y Addicted, Resident Evil: The Final Chapter. Su carrera es más prolífica todavía en televisión, donde ha trabajado para producciones de distintos países como México o Colombia. Precisamente, ahora protagoniza el serial Café con aroma de mujer que lidera el ranking de lo más visto en Netflix.

Pablo Barrera se incorpora a Secuoya Studios

Secuoya Studios, la compañía que está detrás de Montecristo, ha cerrado la incorporación de Pablo Barrera, director, guionista y productor (Brigada costa del sol, Punta Escarlata, El corazón del océano y Compañeros) como Productor Ejecutivo del estudio presidido por James Costos. Se encargará del desarrollo y producción de nuevos proyectos bajo el modelo de Originals.