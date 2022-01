RTVE está decidida a pujar para emitir el Mundial de Qatar por 40 millones de euros

RTVE dejó claras, hace unos meses, sus aspiraciones respecto a los deportes de masas como el fútbol o el baloncesto. Quiere volver a ser la casa de las grandes competiciones y ha puesto el ojo en el Mundial de Qatar, una competición que se celebrará entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre de 2022.

La cadena pública estaría ultimando una oferta para presentarse a la puja para comprar los partidos en abierto del torneo. Se trata de un paquete de una veintena de encuentros cuyo precio ascendería, según The Objective, a los 40 millones de euros. Las cadenas pueden presentar sus ofertas a Mediapro, que es la compañía que tiene adjudicados los derechos de la FIFA, hasta el próximo 22 de febrero.

José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, mostró sus intenciones al comienzo de la temporada televisiva, cuando aseguró que estaba dispuesto intentar que el torneo de fútbol volviese a la cadena pública, algo que no ocurre desde Francia 1998. "No sé si lo lograremos, pero vamos a salir a competir por él", dijo en ABC. "Televisión Española tiene que estar con la selección, la femenina y la masculina. Yo creo que es importante para este país. Otra cosa son las competiciones de clubes, pero la selección nacional tiene que estar con lo público y tiene que estar en abierto. Eso no quiere decir que Mediaset no tenga derecho a pujar. Claro que tienen legitimidad y, de hecho, lo hacen muy bien. Vamos a luchar, aunque no podamos pagar una barbaridad", declaraba el Tornero.

RTVE dará los partidos de la selección española de baloncesto hasta 2025

En ese contexto, el presidente de RTVE dio otro paso en noviembre, cuando cerró un acuerdo con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para emitir todos los partidos de la selección española de baloncesto, masculina y femenina, hasta 2025. El paquete incluye, el Mundial femenino en 2022, el Mundial masculino en 2023, el Europeo Femenino en 2023, los partidos Preolímpicos de las selecciones masculina y femenina en 2024, y los Europeos masculino y femenino en 2025. Además, ofrecerá todos los partidos clasificatorios que se disputen durante el año.