Jorge Javier frena el 'Deluxe' por una mención a Antena 3: "Al enemigo, ni agua"

En Telecinco parece estar prohibido hacer cualquier tipo de mención a Antena 3, su competencia. Así ha quedado demostrado este sábado, cuando Lolita ha hablado en el plató del Deluxe sobre las series turcas de la cadena de Atresmedia y Jorge Javier ha cortado en seco a la invitada.

En lo que llevamos de temporada 2021/2022, Antena 3 se ha impuesto en septiembre, noviembre y diciembre en audiencias pero, sobre todo aprieta con Tierra amarga, serie turca que se emite en la misma franja horaria de Sálvame Naranja.

Por lo que el presentador de Mediaset no ha tardado en explicarle a Lolita por qué no quiere que se hable en su programa de las series turcas que se emiten en la cadena rival: "Perdona una cosa, aquí las series turcas no se nombran". "¿Lo dices porque son de la otra cadena? Pero Can Yaman es universal, ¿o no te gusta a ti Can Yaman?", ha comentado Lolita.

"No sé quién es y no quiero saberlo", ha contestado Vázquez. "¿Tú no sabes quién es Can Yaman? Por favor, un móvil para que le enseñe yo a este hombre a Can Yamán", ha insistido la hermana de Rosario Flores. "Al enemigo ni agua, si tú supieras... Nosotros con Turquía no queremos saber absolutamente nada", ha sentenciado Jorge Javier antes de dar paso a otro tema del programa.

