La surrealista anécdota de Lolita en un zoológico: "Se enamoró de mí y se masturbó"

Lolita Flores ha vuelto a pisar Sábado Deluxe tras su última entrevista hace exactamente un año. Como de costumbre, la artista ha hecho pasar un buen rato a los colaboradores mientras contaba una surrealista anécdota que vivió en un zoológico.

"A mi me gusta ver a los animales en libertad, no me gustan los zoos. No he ido nunca con mis hijos. Bueno, fui una vez y me pasó una cosa con un gorila y no volví más", confesaba la cantante. Y claro, todos querían saber qué fue lo que pasó.

Con una mano en la cabeza y riéndose de la vergüenza, Lolita confesaba que "el gorila se enamoró de mi e hizo más cosas, delante de mí y de mi hija, que tenía seis años". Jorge Javier le ha preguntado directamente que si el gorila se masturbó y ella lo afirma y cuenta qué fue lo que ocurrió aquel día.

"El gorila estaba apoyado", explicaba la hermana de Rosario en más en detalle, "me miró, vino hacia mi. Menos mal que estaba el cristal... yo cogí a mi hija y me la puse al lado. Y el gorila hizo pum, ¡plas! en todo el cristal. Mi niña me preguntó '¿qué ha pasado?', y yo 'nada, mi niña, nada'". Una anécdota que despertaba las risas de todos los colaboradores al imaginarse la escena y es que Lolita se levantó para escenificarlo en el plató.

