La postura de Iker Jiménez sobre la tercera dosis de la vacuna: "No es negacionismo"

Desde el inicio de la pandemia, Iker Jiménez ha utilizado Cuarto Milenio y Horizonte para informar de la última hora del Covid-19, así como para compartir sus propias reflexiones y cuestionar algunas decisiones políticas en materia sanitaria.

El pasado domingo, 9 de enero, al finalizar Cuarto Milenio, en su habitual reflexión con sus espectadores, el presentador ha hablado sobre la tercera dosis, que muchos gobiernos están intentando promover para evitar nuevos contagios.

Lea también: Iker Jiménez pierde a uno de sus colaboradores más estrechos y el primero que alertó del coronavirus

No obstante, Iker Jiménez no está del todo convencido de esto. Y es que el periodista ha confirmado que, tras consultar la opinión de verdaderos especialistas, muchos coinciden en indicar que la tercera dosis es para personas inmunodeprimidas o con problemas de salud.

Las dudas de Iker Jiménez sobre la tercera dosis y el pasaporte covid

Mirando a cámara, decía lo siguiente: "Hay cosas que hoy día no puedo entender en este inicio del 2022. El tema del pasaporte covid, está muy bien, yo lo tengo, como muchos. Se vincula a la tercera vacuna, pero cuando pregunto a especialistas de primer nivel me dicen que la tercera dosis es mejor solo para persona inmunodeprimidas o con problemas, entonces yo me quedo... si los que saben me están diciendo que esto no está claro cómo es que vinculan el pasaporte covid a la tercera vacuna, ¿usted me lo puede explicar a mí?".

Lea también: Risto Mejide, positivo en Covid-19 por segunda vez: "Hago colección de variantes"

"Yo hago caso a los que saben de verdad y no al político de turno, porque después de dos años y 200 entrevistas son amigos. Entonces si no queda claro, cuando en estos temas imagino que debe quedar absolutamente claro, si no es por rango de edad avanzada, por problemas concretos o sensibilidades concretas que uno pueda tener, que me parece adecuado e imagino que estará completamente testado y probado... si para la población no queda muy claro...", añadía.

"Si no está claro para los que saben de verdad, que llevan toda la vida estudiando inmunología, ¿cómo se toma la decisión de vincularlo a una cosa que te va a entorpecer las actividades lógicas? ¿Cómo se toman las decisiones? Cuando los políticos toman la rienda, aquí pasan cosas muy extrañas. Yo soy de la actitud del doctor Gahona cuando dice que lo menos malo es vacunarse en este momento", reflexionaba.

Lea también: Bronca de Vasile a Paz Padilla por decir que las vacunas no sirven para ómicron: "Que se calle la negacionista"

El periodista vasco asegura que él no sabe cómo gestionar esto, pero cree que el tema se complicará: "Estas decisiones van a traer cola y al mínimo que diga esto que yo cuento le llamarán negacionista, ¿pero qué negacionista oiga? Otra cosa es que sea idiota y que no observe a los que saben, que dicen cosas que no son las que se llevan para adelante en cuanto a decretos o política".

"Quizá alguien por ahí vea que las cosas no son tan claras y tomen sus determinaciones, pero en este país, como comprenderán, yo me espero cualquier cosa porque por algo somos el país del esperpento, para bien y para mal", concluía Jiménez con semblante muy serio.

Entidades Íker Jimenez Elizari Presentador Presentador