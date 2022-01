Tania se harta de Alejandro y abandona sola 'La isla de las tentaciones': "No me has respetado"

Este miércoles, 12 de enero, Telecinco emitió las hogueras finales de La isla de las tentaciones 4. Tal y como había avanzado la misma cadena, la de Alejandro y su novia Tania fue una de las más difíciles. Ella no le ha dejado pasar sus desafortunados comentarios, y él, pese a suplicarle seguir juntos, se ha tenido que ir solo.

Nada más llegar, el exconcursante de GH VIP mintió a su novia y le dijo que se había acostado con una de las tentadoras "para ponerla a prueba", aunque fue rápidamente destapado por Sandra Barneda. Después, Nieto comenzó a echarle en cara a Tania todos sus acercamientos tanto a Stiven como a Zoe mientras veían las imágenes de la convivencia.

"¿Eres lesbiana, bisexual o algo de eso?", le preguntó Alejandro y ella rápidamente lo negó para después dejarle claro que, si la relación peligraba, no era porque le hubiera gustado otra persona en el programa, sino por las actitudes de él y por sus comentarios sobre ella. Aunque él se excusó en que se expresó así de ella, porque estaba cabreado.

Tania se marcha sola de 'La isla de las tentaciones'

"Para mí el respeto es fundamental y me he dado cuenta de que tú no me lo tienes, y lo peor, que piensas que yo no me lo tengo. Si piensas eso es que no me conoces", confesó Tania mientras miraba a los ojos de Alejandro. "Te había visto hablar así de otras personas, pero nunca imaginé que lo harías conmigo, yo siempre hablo bien de ti y no puedo irme con alguien que me falta al respeto así", añadió la joven para después dejar claro que se marchaba sola del programa.

Llorando sin consuelo, recorriendo todo el lugar y llevándose las manos a la cabeza, Alejandro le pedía que no lo dejara: "Por favor, piénsalo. Te lo suplico. Por favor, vente conmigo y lo hablamos. ¡Por favor! ¡Te lo suplico!". "Alejandro, por favor, respeta mi decisión", dijo ella.

Todas las decisiones de las hogueras finales en Telecinco

La de Alejandro y Tania no fue la única ruptura. "Sé que esto no ha sido fácil. Quiero decirle a ella que la sigo amando, que para mí siempre será la mujer de mi vida, pero ahora mismo no puedo seguir más. Quiero irme solo", confesó Álvaro ante una Rosario que apoyaba la decisión de su ya expareja: "Es lo mejor. Te quiero, me quieres, pero ya no hay más que hacer".

La hoguera final entre Galla y Nico también ha supuesto el punto y final a su historia de amor. Los jóvenes volvieron a ver todas las infidelidades que ambos han tenido en el programa. Primero las de ella, que admitió no haber "actuado por venganza", ya que fue él el primero en saltarse los límites con las solteras, y él no duda en reconocerle que "le gustaron todas nada más llegar".

Pero no todo han sido lágrimas y decepciones. Zoe y Josué decidieron irse juntos de La isla de las tentaciones. "Hemos aprendido que en una pareja no solo es el amor, sino también aprender y crecer juntos", dijeron.

