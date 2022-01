El mensaje que Vasile envió a Jorge Javier tras hablar de su futuro en televisión: "Si me echan, que me indemnicen"

Jorge Javier Vázquez regresa tras el parón navideño con su obra, Desmontando a Séneca, que comienza a representarse en Madrid, y también vuelve a Sálvame. Sin embargo, este primer trimestre del año no estará al frente de Secret Story en el prime time de Telecinco. Su puesto lo ocupará Carlos Sobera. "Ni planteamos su nombre", explicó Mediaset sobre la ausencia del presentador catalán en la nueva apuesta del grupo para el prime time.

Jorge Javier habló hace unos días sobre su futuro en televisión. Aunque no pone una fecha para su retirada, sí tiene claro que le gustaría "detectar" cuándo deja de interesar al público para dejarlo a tiempo. "Antes de que me echen me quiero ir yo, lo tengo claro", dijo en una entrevista en Onda Madrid.

Lea también: Aída Nízar dice que no vuelve a Telecinco porque pagan poco: "Van peleles por 150 euros"

En esa charla, el locutor le preguntó si tenía pensado dejar de hacer programas. "Yo tengo contrato, no sé cuanto me queda, pero ahora ya me gustaría cumplir el contrato, si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen. Estoy en un momento de mi vida en el que, si tengo que estar en el banquillo, lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato", explicó Vázquez.

Por otra parte, desveló una conversación que mantuvo con Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, cuando hace unos años le pidió tomarse un descanso profesional. "Está muy bien que te tomes un descanso, pero es que a lo mejor cuando vuelvas el público ese descanso no lo ha aceptado", le respondió su jefe, según palabras Vázquez. "Si quieres estar en esto tienes que estar, no puedes estar a medio gas", confirmó el comunicador.

El mensaje que ha escrito Paolo Vasile a Jorge Javier Vázquez

Estas palabras de Jorge Javier sobre su fututo ha generado bastantes reacciones. "Yo mismo me he quedado flipado con el revuelo", admitió este lunes por la noche en otra charla, en este caso en El Faro de la SER. "Dije que, llegado el momento, me gustaría detectar que ya no conecto y tomar yo la decisión de dejarlo. Yo creo que hay un momento en el que la gente dice basta, hasta aquí, pero creo que todavía no ha llegado", expuso.

Lea también: Feroces críticas a Telecinco por utilizar a Julián Muñoz "para azotar a Isabel Pantoja": "El feminismo de Mediaset"

"Espero que Vasile no te llame ahora para preguntarte qué está pasando", soltó Mara Torres al final de la entrevista con Jorge Javier. En ese momento, el presentador de Sálvame desveló el mensaje que había recibido de su jefe. "Hoy me ha puesto un mensaje: '¿Qué tal la vuelta al cole?' Y yo, sin saber la que se había liado, le he respondido: 'Me he dado cuenta de que se está mejor en el cole que en la calle", explicó Vázquez. "Habrá respirado tranquilo", apunto Mara Torres.

Entidades Paolo Vasile Consejero Delegado de Mediaset Consejero Delegado de Mediaset Jorge Javier Vázquez Presentador de televisión Presentador de televisión