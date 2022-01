Aída Nízar dice que no vuelve a Telecinco porque pagan poco: "Van peleles por 150 euros"

Hace tiempo que Aída Nízar está alejada de la televisión después de años acaparando horas de emisión en programas de Telecinco. La vallisoletana se hizo popular como concursante de Gran Hermano y luego pasó por Crónicas Marcianas, Supervivientes, Sálvame... Pero, ¿por qué ha desaparecido de los programas de la cadena?

Nízar protagonizó varias polémicas en Mediaset pero asegura que "no está vetada" en Telecinco y que su ausencia se debe, únicamente, a cuestiones económicas. "Sencillamente, trabajo por dinero y ahora mismo los cachés que pagan en Mediaset son irrisorios", ha dicho la ex gran hermana. "Los aceptan toda esa panda de peleles que trabajan prácticamente sin cobrar, solo por dejarse ver y así poder decir 'trabajo en televisión", lamenta a través de dos publicaciones que ha colgado en Instagram.

Lea también: Mediaset explica por qué Jorge Javier no presenta el 'Secret Story' de anónimos: "Ni siquiera planteamos su nombre"

Para Aída Nízar "existen dos tipos de trabajadores" en la tele. Por una parte, habla de "los yonkis de la televisión que trabajan sin cobrar o cobrando migajas". Por otra, "los que trabajamos por hacer millonarias a las cadenas y hacernos millonarios nosotros, ni más ni menos". La controvertida colaboradora de televisión reconoce que Mediaset ha tenido la "fortuna" de haber "encontrado a 'peleles' que aceptan 150 euros o incluso van completamente gratis. Olé por la empresa". En ese sentido, no critica a Mediaset. "Jamás atacaría a quien me brindó la oportunidad de descubrir un mundo tan apasionante como es el de la televisión".

Aída Nízar: "Cobrábamos unos 15.000 o más por intervención"

Para contextualizar sus palabras, Nízar hace públicos los cachés que, según su testimonio, se cobraban cuando ella era la protagonista de los programas. "Antes, nosotros cobrábamos unos 15.000 o más por intervención, más dietas, transporte, chofer, maquilladores, peluqueros... Es decir todo lo que conlleva ser estrella y contribuir al éxito de las cadenas que ganaban millones y millones con nuestras inconmensurables apariciones", apunta.

Lea también: "Tú metes aquí tu pene": Belén Esteban, desatada con el sexo en su regreso a 'La Resistencia' de Broncano

"Los Nízar trabajamos por dinero y no por el ego de decir que trabajamos en la tele", deja bien claro la polemista, que recuerda que tanto ella como su familia "somos trabajadores incansables donde nuestro firme propósito es hacer billonarias a las televisiones para las que trabajamos y satisfacer a nuestros directores que les pregunten a Raúl Prieto [director de Sálvame y, ahora, Viva la vida]", indica. "Me han pagado muchísimo dinero, exactamente el que merecía", presume. Por último, recuerda que quienes están ahora en televisión "no logran esos índices de audiencia que nosotros hemos conseguido".

Entidades Aída Nízar Concursante de TV Concursante de TV