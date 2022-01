"Tú metes aquí tu pene": Belén Esteban, desatada con el sexo en su regreso a 'La Resistencia' de Broncano

La visita de Belén Esteban a La Resistencia fue toda una sorpresa hace un mes, cuando asistió por primera vez al programa de Movistar+. En aquella ocasión, prometió volver para entregar unos regalos que no hizo entonces y este lunes ha regresado en una aparición que nadie esperaba, ya que el invitado de la noche era Javier Gutiérrez.

La vuelta de Belén Esteban a La Resistencia coincidió con la presencia en el teatro desde el que se retransmite este late show de Candela Peña, con quien se fundió en un cariñoso abrazo nada más verse. "Qué ilusión me hace conocer a Candela", dijo la de Paracuellos. "Te tengo que dar la enhorabuena por tu serie Hierro y por tu película Princesas. Estoy muy emocionada".

Lea también: Rocío Flores advierte a María Patiño y a "la cúpula" de 'Sálvame': "Os voy a contestar en un juzgado"



A continuación, la colaboradora de Sálvame comenzó el show que tenía preparado con la entrega de los regalos que había llevado para los miembros del programa y, en particular, para Broncano. "Te traigo productos frescos de Murcia: patatas, pimientos... Y esto", explicó mientras mostraba un juguete sexual que sirvió para desatar todo tipo de bromas.

"¡Te traigo una vagina!": Belén Esteban vuelve a visitar a Broncano en 'La Resistencia'

Había un segundo aparato que fue en el que se detuvo más extensamente Esteban. "¡Te traigo una vagina!", dijo emocionada. "Para cuando te aburras en casa", apuntó mientras enseñaba el artilugio. "Cuando estés solito, esto te va a venir... Tú metes aquí tu pene y...", prosiguió la ex de Jesulín. "No entra", bromeó Broncano. "¡Cómo no va a entrar!", soltó ella.

Belén Esteban también mostró una fusta y un antifaz "para cuando tengas una cita con quien sea". "¡Él siempre pregunta cuánto follas, pero no tiene estas cosas!", exclamó la invitada al público para justificar los regalos que había decidido llevar al presentador de #0.

Lea también: Manuela Carmena debuta en 'Sálvame' y se moja con Jorge Javier: "¿Bigote Arrocet es tu tipo? ¿Y Pedro Sánchez?"



Antes de marcharse del teatro, Belén Esteban esperó a que entrase Javier Gutiérrez, el invitado de La Resistencia de este lunes. Sin embargo, no era la primera vez que se veían. "Fue hace muchísimos años en un avión. Me acerqué a él como una friki", comentó. Candela Peña no daba crédito. "Es el mejor programa de todos los que he estado. Estoy flipando".

Youtube Video

Entidades Belén Esteban Menéndez Colaboradora de televisión Colaboradora de televisión David Broncano Presentador Presentador