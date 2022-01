Netflix renueva dos temporadas de 'Emily in Paris', el pelotazo que todos critican pero nadie se pierde

Emily in Paris contará con una tercera y cuarta temporada. Y no podía ser de otra manera. La serie es uno de los éxitos más populares de Netflix, una adictiva ficción tan criticada como vista por los suscriptores de esta plataforma que cuenta con otros éxitos mundiales como Los Bridgerton, El juego del calamar, Lupin o la española La casa de papel.

Emily in Paris está protagonizada por Lily Collins y producida por Darren Star Productions y Jax Media. Tony Hernández y Lilly Burns de Jax Media junto a Andrew Fleming son los productores ejecutivos, además de Lily Collins también como productora de esta serie.

La historia de Emily in Paris comenzó cuando su protagonista, una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago, consigue inesperadamente el trabajo de sus sueños en París cuando su empresa adquiere una compañía francesa de marketing de lujo, y se le encarga la renovación de su estrategia en las redes sociales. La nueva vida de Emily en París está llena de aventuras y desafíos, mientras hace malabares para ganarse a sus compañeros de trabajo, hacer amigos y navegar por nuevos romances.

En la segunda temporada, más asentada en París, Emily se desenvuelve cada vez mejor en la ciudad, aunque todavía está adaptándose a las costumbres francesas. Después de verse envuelta en un triángulo amoroso con su vecino y su primera amiga francesa, está decidida a centrarse en su trabajo, que cada día es más complicado. En clase de Francés, Emily conoce a un británico que le pone muy nerviosa, pero también despierta su curiosidad. Tanto que acaban en la cama.

El galardonado creador y showrunner Darren Star -guionista de Sexo en Nueva York, ha vuelto a dirigir la segunda temporada de la serie Emily in Paris, que se convirtió en la serie de comedia más vista de Netflix en 2020.

El escándalo de 'Emily in Paris' y los Globos de Oro

La serie estuvo nominada en 2021 a los Globos de Oro, una candidatura que levantó sospechas y que fue uno de los motivos de que estos galardones estuvieran en entredicho. Según desveló Los Ángeles Times, miembros de la asociación que organiza los premios fueron invitados al rodaje de Emily in Paris en la capital francesa en unas jornadas en las que supuestamente vivieron a todo tren. La presencia de la serie entre las nominaciones no se entendió y muchos acusaron al organismo de malas prácticas. Esas sospechas, unido a la falta de inclusión racial, hicieron que los Globos de Oro fueran boicoteados por la industria de Hollywood. En su 79ª edición, no hubo gala y la entrega se resolvió en una breve ceremonia sin ningún tipo de interés.

