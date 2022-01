"Soy una mujer perforada": Susanna Griso lo deja claro para espantar las sospechas de los espectadores

Cualquier espectador que haya visto estos días Espejo público ha podido comprobar que Susanna Griso tiene la voz más que tomada. ¿Coronavirus? habrá pensado más de uno, aunque obviamente sería imposible debido a los protocolos que las televisiones han establecido con sus estrellas.

La propia presentadora ha querido aclarar este lunes su situación, aprovechando que una invitada le ha preguntado cómo se encontraba. "Bueno... Con este trancazo que, de verdad, estoy harta", ha comentado la periodista catalana, que arrastra un resfriado desde hace más de una semana.

Lea también: "Me dijeron de todo": el mensaje de Màxim Huerta a Ana Rosa al cumplirse 17 años de su programa en Telecinco

Griso, consciente de las sospechas que pueden levantar unos síntomas de este tipo, se ha sincerado con los espectadores. "Tengo que decir que soy una mujer perforada, aunque suena fatal esto", ha soltado entre risas y en referencia a los test a las que se somete para poder entrar en los platós de Antena 3.

Griso: "Os prometo que no tengo nada más que un trancazo"

"De verdad, me he hecho todas las pruebas del mundo: PCR, antígenos y os prometo que no tengo nada más que un trancazo", ha insistido. "Es que es un catarro muy pesado que tengo ahí enganchado", ha añadido la conductora de Espejo público con una voz visiblemente afectada. "Y si no, no hubieras podido entrar [a las instalaciones de Atresmedia] porque entramos todos con antígenos", ha recordado Diego Revuelta, uno de los colaboradores del magacín.

Entidades Susanna Griso Raventós Presentadora en Antena 3 Presentadora en Antena 3