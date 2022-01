Un presentador de TV3 prohíbe a una niña responder en castellano en un concurso: "Eso sí que no"

Nueva polémica en TV3 a cuenta del uso del catalán o, mejor dicho, por la prohibición de hablar en castellano en un concurso de preguntas y respuestas que la emisora autonómica emite los fines de semana y que en esta ocasión recibió a jóvenes de unos 12 años como participantes.

"¿De qué cereal está hecha la pasta italiana más tradicional?", era una de las preguntas que el presentador, Llucià Ferrer, trasladó a una de las concursantes de Atrapa'm si pots. Creía saber la respuesta, pero en español.

"¿Lo puedo decir en castellano?", preguntó la niña. La respuesta del conductor de este formato fue tajante. "No, aquí eso sí que no, porque es un concurso en TV3, en catalán y debemos responder en catalán", espetó Ferrer. La concursante, no obstante, contestó "cereales", en castellano, pero era incorrecto. "És el blat [Es el trigo]", corrigió el presentador. "Trigo", contestó ella. "Trigo, el trig", apuntó el conductor.

Arrimadas, contra TV3: "Cientos de millones de dinero público para pagar esto"

El corte del vídeo se ha hecho viral en las redes sociales, donde se ha habido un auténtico aluvión de críticas contra TV3. Una de las voces más firmes ha sido la de Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, que se ha mostrado muy dura al ver la secuencia. "En TV3 entrevistan a Otegi y 'bromean' con agredir a Guardias Civiles pero les parece intolerable responder en castellano en un programa infantil: '¡Eso sí que no!', dice el presentador. Lo peor es la burla final del 'trig'. Cientos de millones de dinero público para pagar esto", lamenta la diputada.

Prohibido responder en castellano en TV3.



Ni para decir "trigo". pic.twitter.com/85YHT3Qz2N — Jesús Martín (@jesusmartin_lh) January 9, 2022