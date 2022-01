"Me dijeron de todo": el mensaje de Màxim Huerta a Ana Rosa al cumplirse 17 años de su programa en Telecinco

El programa de AR cumple 17 años en antena. Lo hace sin su presentadora al frente, ya que Ana Rosa Quintana se apartó hace unos meses de la primera línea televisiva para someterse a un tratamiento contra un cáncer que le fue diagnosticado en octubre.

Ana Terradillos, Joaquín Prat y Patricia Pardo pilotan el programa durante la baja médica de la veterana comunicadora, que esta mañana ha escrito a su equipo para recordar el aniversario del magacín matinal de Mediaset. Así lo han explicado los colaboradores, que han tenido un recuerdo para su jefa. "Estamos convencidos de que pronto va a estar con nosotros, porque si no esto no tendría sentido", ha comentado Prat.

Patricia Pardo, además, ha mencionado a los compañeros que han muerto durante estos años y Joaquín Prat ha hecho un guiño para sus predecesores Óscar Martínez y "mi hermano" Max [por Màxim Huerta]. Precisamente, el periodista valenciano ha tenido un recuerdo bastante emotivo para el que fuese su programa durante 11 años.

"Felicidades, Ana Rosa, y a todo el equipo-familia de AR por el aniversario. 17 años en televisión son un éxito. No es fácil hacer tele, lo fácil es criticarla", ha escrito el presentador, que ahora trabaja en la autonómica valenciana. "Me quedo con todos los maravillosos recuerdos y con once años a tu lado, a vuestro lado. Sin duda, la gran escuela del directo", ha dicho.

"Me dijeron de todo": Huerta dejó Informativos para irse con Ana Rosa Quintana

Huerta ha recordado que fue El programa de Ana Rosa donde encontró la gran oportunidad de su carrera. Después de varios años en Informativos Telecinco, el periodista cambión de registro y se lanzó al mundo del entretenimiento. "Me dijeron de todo. Pero lo que más me gustó es que era 'un atrevido'. Y hasta hoy. Seguid cumpliendo". En 2018, el presentador vivió otro de los grandes momentos de su vida cuando fue nombrado ministro de Cultura de Pedro Sánchez, aunque solo duró en el cargo siete días.

El programa de Ana Rosa lleva 17 años como líder de las mañanas. El espacio cerró 2021 con 654.000 espectadores y un 20,1% de share de media, casi 2 puntos más que en 2020. El espacio matinal repite el resultado obtenido en 2015 y 2008, los más altos que ha registrado desde 2007 (21,6%).

