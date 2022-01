'Succession' (HBO) triunfa en unos Globos de Oro al borde de la desaparición

Los Globos de Oro celebraron este domingo su 79ª entrega de premios en una 'gala' (por decir algo) que nada tiene que ver con el derroche de brillo de otros años. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de entregar estos galardones, resolvió con un breve acto lo que antes era todo un show lleno de celebridades, alfombra roja, público y prensa. No ha habido nada de eso en una edición para olvidar (y quién sabe si la última que se celebra).

La Covid-19 pero, sobre todo, las acusaciones de falta de diversidad y las sospechas de malas prácticas de los miembros de la organización han dejado a los Globos de Oro al borde de la desaparición, aunque han sobrevivido hasta la fecha con un hilo de vida. Por no haber, no ha habido ni cadena de televisión que retransmitiese la ceremonia, después de que la NBC -la producía desde 1996- renunciase a hacerlo hasta que la Asociación enderezara su rumbo.

Lea también: Cuántos capítulos tiene 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York', y cuándo los cuelga HBO Max

Todo comenzó cuando hace justo un año el periódico Los Ángeles Times publicó una investigación que sacó a relucir los trapos sucios de la HFPA (las siglas en inglés de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood). El diario describió una serie de prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros.

En concreto, la publicación hacía referencia un caso muy llamativo, cuando en 2019 un grupo de 30 integrantes de la HFPA se hospedó en un lujoso hotel de París dos noches mientras visitaba los escenarios de Emily in Paris con todos los gastos pagados. De pronto, y contra todo pronóstico, la serie figuró entre las nominadas a mejor comedia el año pasado. Nadie que haya visto Emily in Paris -por muy popular y adictiva que sea- pudo entender esa candidatura.

Por otro lado, la asociación llevaba años sin admitir a nuevos integrantes para ampliar sus reducidas filas de tan solo 86 miembros. Y ninguno era de raza negra, un motivo que hizo despertar las críticas en contra de la falta de diversidad de una organización cerrada y con un poder posiblemente excesivo. El año pasado, la HFPA permitió la entrada de 20 nuevos miembros, pero era demasiado tarde. Los estudios, las estrellas de Hollywood, las agencias y las televisiones comenzaron a dar la espalda a los Globos de Oro que, pese a todo, han continuado en pie con una brevísima ceremonia.

'El poder del perro' y 'West Side Story', películas triunfadoras en los Globos de Oro

En el terreno del cine, la triunfadora de este año ha sido El poder del perro, como mejor drama, un apartado en el que Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Will Smith (King Richard) han vencido como actriz y actor. West Side Story se ha impuesto como mejor comedia del año, mientras que Rachel Zegler (West Side Story) y Andrew Garfield (Tick, Tick ¡Boom!) han logrado el premio por sus interpretaciones.

Lea también: 'Café con aroma de mujer', el culebrón colombiano que ha desbancado en Netflix a 'Emily en París'

En cuanto a las series, ha sido el año de Succession. Es el mejor drama del año y también ha conseguido el premio al mejor actor, para Jeremy Strong (Kendall), y actriz secundaria, que ha recaído en Sarah Snook (Siobhan). M.J. Rodriguez ha hecho historia como la primera transgénero en conseguir el Globo de Oro como mejor actriz de drama.

HBO también ha triunfado en el apartado de comedia, con Hacks, que también se llevó el reconocimiento a mejor actriz para Jean Smart. Jason Sudeikis fue elegido mejor actor por Ted Lasso. The Underground Railroad ha conseguido el Globo de Oro en la categoría de miniserie, donde Kate Winslet se ha impuesto con Mare of Easttown. El juego del calamar, el fenómeno de 2021, se ha quedado solo con una estatuilla para O Yeong-su como mejor actor secundario del año.

LISTA DE GANADORES EN TELEVISIÓN

Mejor serie de drama

Lupin

Succession

The Morning Show

Pose

El juego del calamar

Mejor actor de drama

Brian Cox por Succession

Lee Jung-jae por El juego del calamar

Billy Porter por Pose

Jeremy Strong por Succession

Omar Sy por Lupin

Mejor actriz de drama

Uzo Aduba por En terapia

Jennifer Aniston por The Morning Show

Christine Baranski por The Good Fight

Elisabeth Moss por El cuento de la criada

M.J. Rodriguez por Pose

Mejor serie de comedia o musical

The Great

Hacks

Solo asesinatos en el edificio

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor actor de serie de comedia o musical

Anthony Anderson por Blackish

Nicholas Hoult por The Great

Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Hanna Einbinder por Hacks

Elle Fanning por The Great

Issa Rae por Insecure

Jean Smart por Hacks

Tracee Ellis Ross por Blackish

Mejor serie limitada o tvmovie

Dopesick

El caso Lewinsky

La asistenta

The underground railroad

Mare of Easttown

Mejor actor de serie limitada o tvmovie

Paul Bettany por Bruja Escarlata y Visión

Oscar Isaac por Secretos de un matrimonio

Michael Keaton por Dopesick

Ewan McGregor por Halston

Tahar Rahim por La serpiente

Mejor actriz de serie limitada o tvmovie

Jessica Chastain por Secretos de un matrimonio

Cynthia Erivo por Genius: Aretha Franklin

Elizabeth Olsen por Bruja Escarlata y Visión

Kate Winslet por Mare of Easttown

Margaret Qualley por La asistenta

Mejor actor secundario

Billy Crudup por The Morning Show

Kieran Culkin por Succession

Mark Duplass por The Morning Show

O Yeong-su por El juego del calamar

Brett Goldstein por Ted Lasso

Mejor actriz secundaria

Jennifer Coolidge por The White Lotus

Kaitlyn Dever por Dopesick

Andie McDowell por La asistenta

Sarah Snook por Succession

Hannah Waddington por Ted Lasso