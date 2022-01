Emma García frena 'Viva la vida' por una conversación sobre 'Sálvame': "Nos hemos ido de madre"

La reconciliación escenificada por Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio se sometió a debate este sábado en Viva la vida. El tema fue aprovechado por José Antonio Avilés para criticar la "hipocresía" de sus compañeros, a los que les pareció mal que Borrego sellara la paz con los tertulianos de Sálvame, y callan ahora cuando Terelu y María Patiño parecen haber enterrado el hacha de guerra.

"Aquí hemos sido muy críticos cuando Carmen se fue a ese programa y la gente con la que se ha ido le ha dado hasta detrás de las orejas. Yo he sido crítico, pero mis compañeros también", ha apuntado José Antonio Avilés, intentando meter cizaña una vez más entre las hermanas. "Yo tengo muy claro que jamás en la vida, digan lo que digan algunos, he deseado que mi hermana estuviese incómoda en el sitio en el que esté trabajando. No os olvidéis. No es mi amiga, no es mi compañera. Es mi hermana", ha contestado Terelu.

La hija mayor de María Teresa Campos reconoció que hace unos días envió un mensaje a la presentadora de Socialité para felicitarle por lo bien que explicó la delicada situación de Rocío Carrasco, pero dicho esto trató de poner contra las cuerdas al tertuliano de Viva la vida por querer convertirla en el blanco de las críticas de todos.

"A mí, compañeros de ese programa en el que estuve 9 años y medio, lo que me dicen es que tú todas las semanas llamas. Llamas al programa, a los dos directores. Que preguntas todos los días si hay algún tema tuyo en escaleta", ha desvelado Terelu.

"La única vez que llamé fue a través de mi abogada pidiendo que se frenase un tema por un rótulo que había salido. Mandó dos burofaxes. Te puedo jurar que yo no he llamado nunca a ningún director", se defendió él. "No hablo con ningún director de ese programa ni con ningún compañero que no sea Chelo García Cortés".

"¿Que no has llamado nunca a David Valldeperas?", ha preguntado la madre de Alejandra Rubio, entre risas. José Antonio ha insistido: "La única vez que yo he llamado a David Vallperas es cuando Antonio Vega [su exnovio] salió en televisión hablando de mí, y entonces yo pedí que se parase un tema". En este instante, Emma García ha decidido no seguir haciendo referencia a Sálvame, programa semejante a Viva la vida: "Por favor, Avilés. Nos hemos ido de madre".

