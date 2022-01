Anabel Pantoja, muy enfadada, irrumpe en 'Sálvame': "¡Estoy cansada de su puñetero chantaje!"

Una vez más Dulce Delapiedra ha vuelto a Sálvame para hablar de la familia Pantoja. En concreto, la que fuera niñera de Isa Pantoja, ha criticado la actitud de la tonadillera con su hija. Sin embargo, también ha hablado de Anabel Pantoja, que no dudó en entrar en directo al programa y frenar su discurso.

Según Dulce, la sobrina de Isabel Pantoja había hecho pasar mucho sufrimiento a su madre, Mercedes, por la vida que llevaba de adolescente. En ese momento, una Anabel muy enfadada entraba por teléfono: "Simplemente voy a entrar para decir una cosa, yo a esta señora la he querido muchísimo, la he tenido mucho cariño, lo único que le voy a pedir es que deje de amenazar, yo a mi madre la he hecho mucho de sufrir porque son cosas de todos los adolescentes".

"Pues no digas que he hecho llorar a tu madre", se quejaba la niñera de Isa Pantoja y Anabel se reiteraba: "Mi madre no te habla por cómo te has comportado y por lo que has hecho conmigo, mi madre te ha querido y te ha abierto las puertas de mi casa. Me has pisoteado y has querido humillarme". "Si yo metiera mierda, hablaría y no hablo por no hacerle daño y no sufrir más, dramática", le ha dicho Dulce.

"Estoy cansada de tu puñetero chantaje ¡Pesada, que eres muy pesada!", respondía alterada la mujer de Omar Sánchez. Y no era el único adjetivo que le adjudicaba dado que la influencer también la llamaba "sinvergüenza" y la acusaba de hablar solo de los Pantoja. "¡No te quiere ni tu familia!", decía atacando de nuevo Anabel, que se negaba a que Dulce la llamara dramática.

