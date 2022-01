Paz Padilla ignora las críticas y vuelve a dar un discurso sobre el amor en 'Sálvame'

Paz Padilla ha vuelto a estar en boca de todos después de que hace unos días afirmase que las vacunas "no sirven para nada". Este martes, la presentadora incendiaba de nuevo las redes sociales con unas palabras que expresó en Sálvame a propósito de la relación de Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores.

"El amor, como amor, como concepto, el amor incondicional, el amor generoso. Me antepongo por amor. Mi rabia, mi dolor, mi odio, mi envidia... ¡Todo! Antepongo el amor. Si hay amor olvidamos el rencor, si hay amor olvidamos lo sucedido", dijo la andaluza como antídoto a la nula relación de la mujer de Fidel Albiac y su hija.

Sus llamativas palabras desataron una oleada de críticas en las redes sociales a tal punto de que los espectadores han pedido su expulsión de la televisión con el hashtag #PazPadillaFueraDeLaTV. Este miércoles, 5 de enero, lejos de hacer autocrítica, Padilla aprovechaba para dirigirse a quienes cuestionaban su ausencia en el homenaje a Chiquito de la Calzada y daba otro discurso sobre el amor.

"El amor siempre perdura. Chiquito, te quiero con locura. No sé qué me pasa, pero cuando ve a Chiquito no lo puedo remediar. Lo quiero y lo quería con locura. Nadie va a cuestionar mi amor, porque el amor no se pide. No se mide, no se sabe si son 600 mililitros o 3 kilos. El amor se siente. El amor blanco, puro, el incondicional. El 'te quiero por encima de todo, solo quiero que estés bien, ¿qué te puedo dar para que no sufras?'. Ese es el amor, el amor que yo tengo a raudales y que le doy a mis hermanos, a mis amigos y a ustedes. Por ustedes estoy aquí y son tan feliz, gracias", ha dicho la comunicadora.

