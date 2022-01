"Me han tomado por tonto": Manu Sánchez (Antena 3) arrasa con su discurso tras superar la ómicron

Manu Sánchez es el presentador de las Noticias de la Mañana. El periodista, que durante 30 años ha estado al frente de los deportes de la cadena, presenta desde hace un año el informativo más madrugador de Antena 3 (de 6.15 a 9.00).

Recientemente, Sánchez ha padecido el coronavirus, una enfermedad que ya ha superado y que ahora le permite relatar su experiencia desde una perspectiva realmente crítica ante la situación que se está viviendo en España con la variante ómicron.

Lea también: Feroces críticas a Paz Padilla: piden que se vaya de la televisión por lo que dijo de Rocío Carrasco

"He sufrido el virus y me han tomado por tonto", dice Manu Sánchez en un vídeo que ha grabado en el set de Antena 3 Noticias y que está logrando una gran repercusión. "El 9 de noviembre se detectó la ómicron. Países de nuestro entorno como Alemania o Reino Unido empezaban a batir récord de contagios", continúa para exponer lo que pasaba entonces en España.

"Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos", espeta el comunicador, que lamenta que no se hiciera nada hasta que la Navidad ya estaba encima. "A dos días de la Nochebuena se reunieron solo para que la mascarilla volviera a ser obligatoria en exteriores", explica. "Nos tomaron por tontos".

Durante su convalecencia, Sánchez cuenta que no logró conectar con los servicios sanitarios para obtener la baja laboral. "Dos días, dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador y 16 días después todavía estoy esperando", dice el periodista, que también critica que durante los días festivos parezca que no existe el virus. "Todo se paró el día 30, el 31 es Nochevieja, el 1 Año Nuevo, el 2 domingo, ¿Cómo vamos a ofrecer datos? Apagón como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos", dice una vez más en un vídeo que se ha hecho viral y que concluye con una alusión directa a los gobernantes.

"Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan, o al menos lo intentan, nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos", zanja.