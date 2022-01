Feroces críticas a Paz Padilla: piden que se vaya de la televisión por lo que dijo de Rocío Carrasco

Paz Padilla vuelve a estar en boca de todos por unas polémicas palabras que expresó este martes en Sálvame a propósito de la relación de Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores. La intervención de la presentadora ha despertado feroces críticas entre los espectadores, que piden su salida de la televisión.

Todo comenzó cuando Sálvame recuperó unas declaraciones que Rocío Flores había hecho en El programa de Ana Rosa. Se quejaba de que su madre permitiese que los colaboradores del programa de las tardes arremetiesen contra ella. Paz Padilla instó a madre e hija a que hablasen para reconducir su relación antes de que sea demasiado tarde. "Me da una tristeza enorme. Me duele el alma ver a una madre y a una hija sufriendo y que la gente opine y que la distancia entre ellas dos sea cada vez más grande. El único consejo que les doy es que hablen con el corazón. La vida pasa. A veces tenemos que hacer de tripas corazón y pensar que quizá mañana no estamos aquí", dijo la presentadora.

Como solución, la gaditana proponía algo bastante llamativo. "Si pudiera, las encerraría a las dos en una habitación", apuntó. "Que se digan todo lo que se tengan que decir, pero hasta que no se digan 'te quiero', no salen de ahí. Solo hay que decir 'te quiero' y olvidar. Si vivimos con el rencor, no se vive. Hay que decir 'te quiero'. El pasado no existe", insistía la humorista en Sálvame, un programa que está producido por La Fábrica de la Tele, la compañía que fue responsable de la docuserie de Rocío. Contar la verdad para seguir vida.

Kiko Hernández estalla contra Paz Padilla

En ese momento, Kiko Hernández reaccionó contras las palabras que acababa de escuchar de Paz. "No es una situación normal, aquí ha habido tanta mierda, tantos camiones de mierda", decía el exconcursante de GH. Pero Paz mantenía su argumento. "El amor lo puede todo", decía una y otra vez. "No, el amor no puede todo, Paz, porque esta señora ha estado a punto de quitarse la vida", exclamó Kiko Hernández. "¿Tú le dirías a una señora que ha sido maltratada que vaya con su maltratador a una sala para decirse te quiero?", espetó Hernández. Pero Padilla no soltaba su argumento. "Si hay amor, olvidamos el rencor. Con amor, olvidamos lo sucedido. Sin amor, no se puede avanzar. Todos hemos sufrido, nos han dado palos, pero para volver a empezar se necesita amor".

Las palabras de Paz Padilla han desatado una ola impresionante de críticas en Twitter. De hecho, el hashtag #PazPadillaFueraDeLaTV escaló directo hasta el Trending Topic. Una de las personas que ha sido más clara contra la presentadora ha sido Ana Bernal-Triviño, la experta en violencia de género que colaboraba en Sálvame y en Rocío, contar la verdad para seguir viva. "El amor lo puede todo" es una de las frases más peligrosas dentro de la violencia de género, que ha llevado a muchas mujeres a ser asesinadas", ha escrito. "La violencia de género no es amor. Es delito. La violencia filioparental no es amor. Es delito. La violencia vicaria usa a los menores en contra de sus madres", ha añadido. "Si hay que afrontar algo se hace con mediación de profesionales de violencia de género, no con autoayuda".

"El amor lo puede todo" es una de las frases más peligrosas dentro de la violencia de género, que ha llevado a muchas mujeres a ser asesinadas.

No usemos más mitos dentro de la VG, por favor.

La violencia psicológica o física no es amor. El amor es respeto.

Dejen esto ya. https://t.co/fcYyGzdcSn — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) January 4, 2022