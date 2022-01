Una reportera de Telecinco pide perdón, "avergonzada" por lo que hizo en pleno directo

Los reporteros de televisión suelen protagonizar momentos curiosos y algunos, incluso, surrealistas que tienen que ver con su trabajo a pie de calle. Una periodista de Telecinco ha vivido uno de esos instantes para olvidar y ha pedido perdón a través de las redes sociales.

Ocurrió este lunes, cuando la cadena se trasladó a Huesca para abordar el caso de un paciente de Covid-19 que recibió un tratamiento con ozono en la UCI del Hospital Universitario San Jorge y que acabó falleciendo. Pedro Piqueras conectó en directo con Lara Escudero, la reportera que informaba in situ.

Lea también: Cristina Pedroche se harta de las críticas y lanza un aviso a sus 'haters' tras las Campanadas

"El paciente llevaba tiempo en la UCI y la familia solicitó al hospital que le suministrara la ozonoterapia, pero el centro se negó porque al parecer no existen evidencias científicas que avalen la efectividad de este tipo de terapias", empezó la crónica de la reportera. "La familia recurrió a la justicia, un juez autorizó el tratamiento, pero ", dijo antes de quedarse en blanco. De repente, la periodista no supo cómo continuar y recurrió al teléfono móvil para retomar el hilo, pero fue imposible. "Disculpen, eh". En ese momento, Pedro Piqueras recuperó la información desde plató.

"Cuelgo este vídeo algo avergonzada"

La periodista ha querido explicar a través de las redes sociales lo que ocurrió y se ha disculpado con la audiencia, algo que ha provocado un buen número de mensajes de apoyo hacia ella. "Los factores sí alteran el producto. Hoy ha sido un mal día. Personal y profesional. Me he quedado en blanco y no he podido salir del bucle. Gracias infinitas a los compañeros que han estado ahí. A todos por la comprensión. Mis disculpas a la audiencia, por no terminar la información".

Lea también: El enigmático anuncio de 'Pasapalabra': un giro inesperado y el regreso de los concursantes más famosos

Escudero ha continuado con el mensaje. "Hay días y días, y hoy no ha sido el día. Cuelgo este vídeo (algo avergonzada) para visibilizar la normalidad. Los reporteros tenemos también algo de humanos y a veces no damos la talla en términos informativos", ha dicho. "De estas, aprendemos. Mucho. Gracias a todos".

Los factores sí alteran el producto.Hoy ha sido un mal día.Personal y profesional. Me he quedado en ??y no he podido salir del bucle. Gracias infinitas a los compañeros que han estado "ahí".A tod@s por la comprensión.Mis disculpas a la audiencia, por no terminar la info. (Hilo) pic.twitter.com/fYzjFEQqPx — Lara Escudero (@Laraesku) January 3, 2022

Hay días y días, y hoy no ha sido el día. Cuelgo este vídeo (algo avergonzada) para visibilizar la normalidad. Los reporteros tenemos también algo de humanos y a veces no damos la talla en términos informativos. De estas, aprendemos. Mucho. Gracias a todos — Lara Escudero (@Laraesku) January 3, 2022

Entidades Pedro María Piqueras Gómez Periodista Periodista