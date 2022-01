¿Qué fue de las actrices de 'Mujeres Desesperadas'?: la serie podría volver a la televisión en 2022

"Esperando desesperadamente a 2022". Estas cuatro palabras hicieron saltar las alarmas el pasado 31 de diciembre, justo antes de acabar el año, a los fans de la célebre Mujeres desesperadas, la ficción que atrapó a la audiencia entre 2004 y 2012 (ocho temporadas) y el primer título extranjero que desató una fiebre seriéfila en nuestro país que se extiende hasta nuestros días.

La frase no la colgó un fan cualquiera. Fue un tuit de la cuenta oficial de Mujeres desesperadas, de la cadena norteamericana ABC, y no decía nada más. Solo añadía una foto de las protagonistas. Las teorías, como era de esperar, comenzaron a dispararse. ¿Acaso la cadena prepara el regreso de la mítica serie?

Lea también: El sueldazo de las actrices de 'Sexo en Nueva York': ¿cuánto han cobrado en la serie 'And Just Like That'?



No sería de extrañar que un título que tuvo tanto tirón volviese con una nueva temporada o en forma de un especial, sobre todo teniendo en cuenta el gusto que las cadenas y plataformas han cogido por revivir sus éxitos del pasado. En 2021 regresó Friends, El príncipe de Bel-Air y Sexo en Nueva York, con la recién estrenada And Just Like That. Con estos precedentes, ¿por qué no reabrir el vecindario de Wisteria Lane?



En su final, es cierto que Mujeres desesperadas no dejaba muchas opciones para una posible continuación, al menos es lo que parecía cuando la voz en off explicaba en el último capítulo en destino de cada una de las protagonistas, que acababan todas ellas fueras del famoso barrio. Bree se metía en política, Lynette se mudaba a New York, Susan se marchaba de la ciudad con su hija y Gabrielle daba el salto a la televisión. ¿Y las actrices protagonistas? ¿Qué ha sido de ellas diez años después del final de la producción?

Marcia Cross (Bree Van de Kamp)

Aunque muchos la conocían por Melrose Place, su papel de Bree Van de Kamp en Mujeres desesperadas le dio una gran relevancia mundial y consiguió estar nominada a los Emmy y los Globos de Oro. Después de la serie, se centró en su vida privada, aunque se ha mantenido ligada a la interpretaciones con papeles en distintas series de televisión como Quantico o You, además de otros papeles menores. Asimismo, la actriz está al frente de varios proyectos de carácter altruista.

Eva Longoria (Gabrielle Solis)

El papel de Gabrielle, la más frívola de las chicas que vivían en Wisteria Lane, lanzó a la popularidad a esta actriz estadounidense de orígenes mexicanos y españoles, que continuó con su carrera en televisión en series como Grand Hotel, la versión americana de la ficción española que emitió Antena 3. Lo compaginó con trabajos en publicidad y programas de televisión. También ha estado ligada a las causas benéficas y a luchar por los derechos de los inmigrantes. Divorciada del jugador de baloncesto Tony Parker, Longoria contrajo matrimonio con José Antonio Bastón, un alto ejecutivo de Televisa.

Felicity Huffman (Lynette Scavo)

Era la actriz de Mujeres desesperadas que tenía una mayor trayectoria antes de este proyecto y la que más tiempo continuó después en la cresta de la ola. Ganó tres Emmy por la serie y estuvo nominada a los Oscar por la película Transamerica. Luego protagonizó American Crime. Su trayectoria se truncó en 2019, cuando fue condenada a 14 días de cárcel, una multa de 30.000 dólares y 250 horas de servicio comunitario por su participación en una trama en el proceso de admisiones universitarias de Estados Unidos.

Teri Hatcher (Susan Mayer)

Antes de ser Susan Mayer en Mujeres desesperadas, la actriz ya era famosa por haber interpretado a Lois Lane en Superman, pero su papel en la serie de ABC la elevó al olimpo de las actrices como ganadora de un Globo de Oro. La extraña pareja o Supergirl han sido algunas de las series en las que trabajó a continuación, pero nunca repitió el mismo éxito.

Entidades Eva Longoria Actriz de Hollywood Actriz de Hollywood Marcia Cross Actriz en Mujeres Desesperadas Actriz en Mujeres Desesperadas Felicity Huffman Actriz en Mujeres Desesperadas Actriz en Mujeres Desesperadas Teri Hatcher Actriz en Mujeres Desesperadas Actriz en Mujeres Desesperadas