Cristina Pedroche se harta de las críticas y lanza un aviso a sus 'haters' tras las Campanadas

Cristina Pedroche se convirtió, un año más, en la gran protagonista de las Campanadas de Nochevieja. En esta ocasión, además, lo fue con más razón, ya que las 12 uvas de Antena 3 fueron las más vistas y alcanzaron, por primera vez en la historia, el liderazgo sobre TVE.

La cadena reunió a más de 7,5 millones de espectadores (37,9% de share) que estuvieron atentos al estilismo que iba a lucir Pedroche. La presentadora madrileña vistió un vestido gris metalizado, un diseño de hace más de 30 años de una colección de 1991 de Manuel Piña, ya fallecido. La pieza estaba expuesta en un museo y ha sido recuperada para esta ocasión tan especial.

Además, llevó un casco metalizado que se quitó después de las Campanadas. En ese momento, dejó a la vista su cabeza rapada, un efecto conseguido con una conveniente caracterización que evitó que la presentadora tuviera que afeitarse de verdad, como había sugerido en un vídeo previo. Josie, el encargado del look de Pedroche, explicó que la idea de la cabeza surgió porque el traje no permitía ningún tipo de peinado. Cuando idearon el casco, llegaron a la conclusión de que había que eliminar el nacimiento del pelo para que no se viese. En ese momento, decidieron que lo mejor era 'rapar' la cabeza de Pedroche y que en un momento de la noche lo dejase a la vista.

El mensaje de Cristina Pedroche a sus haters tras las Campanadas

Como siempre, el estilismo de Cristina Pedroche generó miles de reacciones a favor pero, sobre todo, en contra. La presentadora explicó que con la propuesta "quería renacer". "Renacer es posible y todos pueden hacerlo las veces que quieran", explicó en Zapeando. Para ella, dar las Campanadas "es un sueño y ojalá este año [por 2022] las vuelva a dar".

Y eso a pesar de que ahora tiene que soportar las críticas. "Estoy feliz, aunque es mucha presión y hay que digerirlo con calma, porque hay opiniones para todos los gustos", se sinceró. "Hay gente que no descansa", comentó sobre los haters, que aprovechan las redes sociales para atacar de la forma más dura. "Si les viene bien soltarlo, que lo suelten, pero solo contra mí", pidió. "A mi equipo que lo dejen tranquilo, porque la que decide todo soy yo", aclaró la de Vallecas.

