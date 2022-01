Filtran el primer (y sorprendente) trío de 'La isla de las tentaciones' que impactó a todos los colaboradores

La isla de las tentaciones, el reality de parejas que emite Telecinco, vivirá un momento nunca antes visto en la próxima entrega que la cadena emitirá este martes en prime time. Se trata de un golpe de efecto que ocurre por primera vez en las cuatro ediciones que se han ofrecido hasta ahora, tal y como recordó Sandra Barneda durante el debate que la cadena organizó este lunes.

La isla de las tentaciones cebó durante toda la noche ese giro de una manera muy especial. Mostró las imágenes a los colaboradores a través de una tablet, como cuando los concursantes ven los vídeos de sus parejas. Todos quedaron impactados al ver de lo que se trataba.

La isla de las tentaciones desveló que por primera vez habrá un trío en el programa, pero evitó decir qué concursantes lo protagonizarán. Solo había un dato que estaba claro: transcurre en Villa Playa, el lugar donde conviven los chicos que tienen pareja con un grupo de pretendientas solteras.

Lea también: Alejandro, atacado por las imágenes de su novia Tania en 'La isla de las tentaciones': "Le ha comido la boca a Zoe"

Aunque muchos pensaban que el protagonista sería Nico, o tal vez Zoe y Tania, que podrían haber dado un paso más en su acercamiento, lo cierto es que poco después se filtraron unas imágenes en las redes sociales que desvelaron la realidad del trío que se verá en el próximo programa, ya que está disponible por adelantado en Mitele Plus.

Álvaro, Sabela y Rosana, el trío de 'La isla de las tentaciones'

Lo que demuestran esos vídeos difundidos por algunos seguidores del programa es que los protagonistas del famoso trío son Álvaro, Sabela y Rosana, que comparten cama y algo más bajo. "Rosana, tú has venido a jugar, ¿no? Yo me apunto a todo", se escucha decir al concursante, que queda bastante satisfecho. "Yo nunca había hecho un trío. Ha sido algo innovador para mí. Me lo he pasado muy bien".

La nueva entrega de La isla de las tentaciones se verá en Telecinco este martes, en prime time, ya que el miércoles, su día habitual, emite un partido de Copa del Rey entre el Alcoyano y el Real Madrid.

Entidades Sandra Barneda Valls Presentadora Presentadora

Relacionados La inesperada reacción de Álvaro al ver a su suegra en La isla de las tentaciones