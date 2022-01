El WhatsApp más inesperado que recibió Cristina Pedroche tras las Campanadas: "Un detallazo"

Las Campanadas de Cristina Pedroche en Antena 3 generan infinidad de comentarios entre los espectadores durante los días siguientes. Pero también hay reacciones que vienen desde los propios compañeros de la presentadora.

Pedroche ha desvelado el mensaje más inesperado que recibió después de la retransmisión de la pasada Nochevieja, un evento que arrasó en audiencia y superó por primera vez en la historia a TVE. Se trata del WhatsApp que le envió Ramón García, mítico presentador de las 12 uvas en TVE.

"Yo no tenía su número de teléfono, pero me mandó un mensaje para darme la enhorabuena, no solo por la cifra de audiencia, sino por la evolución que ha visto", ha explicado Pedroche en Zapeando. "Para mí, él es el referente de las Campanadas. Yo me acuerdo de verle, desde pequeña, con su capa. Podría no haberme escrito, porque nunca hemos coincidido ni hemos trabajado juntos. Se lo agradezco y le respondí porque me parecía un detallazo", ha dicho. "Yo empecé a taparme el vestido con capas por la capa de Ramontxu, que fue la que me marcó a mí", ha añadido la presentadora.

Para la madrileña, este año fue su octavo año al frente de las Campanadas y la primera vez que ha ganado en audiencia a La 1. Por su parte, Ramón García era una figura mítica en la Puerta del Sol con TVE. Despidió el año en 12 ocasiones y regresó dos más para Atresmedia. La pasada Nochevieja retransmitió las Campanadas con Ibai Llanos para el canal de Twitch del streamer. Durante la retransmisión, el conductor vasco se hizo viral después de protagonizar un lapsus al dar la bienvenida al 2020 en vez del 2022.

