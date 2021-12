Cristina Pedroche da en 'Boom' una reveladora pista sobre su vestido para las Campanadas

Cuenta atrás para las Campanadas de 2021. A estas alturas de año ya es una tradición las preguntas en torno al vestido que llevará Cristina Pedroche el 31 de diciembre en el balcón de la Puerta del Sol de Madrid. Este miércoles, la colaboradora ha dado en Boom las primeras pinceladas del look que lucirá junto a Chicote.

"Se han doctorado en la retrasmisión de Campanadas de fin de año por la universidad de Harvard. Son catedráticos ya", ha dicho Juanra Bonet para recibir a la colaboradora de Zapeando y el presentador de ¿Te lo vas a comer? en el concurso de Antena 3.

El conductor no tardó en preguntarles por las novedades de las Campanadas de este año. "No ha cambiado nada, son doce campanadas", ha respondido Chicote, entre risas. "No te voy a contar nada del vestido. No vayas por ahí porque ya te estoy viendo que me miras de arriba a abajo pero no te voy a contar nada", dijo contundente Pedroche.

Cristina Pedroche da en 'Boom' una reveladora pista de su vestido de Campanadas

"A lo mejor luego a vosotros fuera de cámaras, os cuento un poquito", se dirigía la mujer de Dabiz Muñoz al público. "Pues ya vais a saber más que yo", apuntaba su compañero. "No te vamos a preguntar nada sobre el vestido, pero y si te preguntamos ¿qué es lo que no vas a llevar?", le ha dicho entonces Bonet. "Pues ninguno de los vestidos anteriores. Yo soy como Chenoa, cuando tú vas, yo vengo", ha respondido ella ganándose el aplauso del público.

Durante el programa, Pedroche ayudaba a Los Sindulfos, y aunque fuera su segunda visita al formato de Juanra Bonet, seguía sin estar acostumbrada al humo y las explosiones del concurso. Al salir una de las bombas, la invitada se mostraba confusa: "¡Me vais a destrozar el vestido!". Aprovechando el comentario, el presentador le sacaba el tema del vestido de las Campanadas otra vez: "Pero es una performance, ¿no? Que el vestido está vivo, es una obra de arte...". "A lo mejor quiere decir algo", dejaba caer ella, con la sorpresa del público.

"¿Puede ser que el vestido evolucione durante la noche y que esté vivo y que simbolice el regreso a la vida con las vacunas...?", decía al azar el presentador de Atresmedia. "Sé que lo estás diciendo a la coña, pero lo has clavado bastante", desvelaba entonces Pedroche.

