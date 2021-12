La inesperada reacción de Álvaro al ver a su suegra en 'La isla de las tentaciones'

La cuarta temporada de La isla de las tentaciones está dejando momentos inolvidables como la irrupción de Zoe en la hoguera de los chicos en busca de Josué, el ataque de risa de las chicas al ver las imágenes del 'edredoning' de Nico con Míriam en Villa Paraíso o la visita de la madre de Rosario, y suegra de Álvaro, para hablar con su yerno.

La conversación entre los dos ha sido tensa desde el primer momento, la madre de Rosario intentaba romper el hielo de forma bastante seca. "Educación ante todo. ¿No te alegras de ver a la suegri?", le preguntaba Charo a Álvaro nada más llegar y después de darle dos besos.

El novio de Rosario no daba crédito teniendo a su suegra al lado. "¿Qué hace aquí mi suegra?", se preguntaba una y otra vez mientras ella le respondía que si había ido hasta allí "era por algo". Álvaro, visiblemente nervioso, no puede evitarlo y empieza su hoguera con ella y con un ataque de risa, algo que no le hacen ninguna gracia a Charo: "¿Te da la risa? vamos a ver si voy a tener yo la misma alegría".

El ataque de risa de Álvaro al ver a su suegra en 'La isla de las tentaciones'

La hoguera no ha sido un momento nada gracioso para ambos. Charo ha podido ver las imágenes de lo que han hecho tanto Álvaro como su hija en los días que llevan en Villa Playa y Villa Paraíso. "¿Estás a gusto?", es lo primero que le preguntaba a su yerno que no paraba de resoplar. "A gusto también se ha quedado tu hija", le contestaba él. "Espero que también se haya quedado a gusto porque hijo mío...", deseaba la madre de Rosario.

"Y tú dices que la quieres, ¿no? Y yo me lo creo", le preguntaba. "Ese sentimiento sigue, está por dentro. Creo que no sabes lo que ha pasado realmente aquí, me estás juzgando por unas imágenes que me has visto, peor realmente a tu hija no la has visto", respondía él a su pregunta. "Tú no respetas a mi hija, así de claro", decía una madre cada vez más indignada mientras él aseguraba que nunca se le había dado bien discutir con su suegra. "Por lo menos ten un poco de vergüenza y cállate la boca", sentenciaba Charo.