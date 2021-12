Seis meses sin Mila Ximénez: así ha sido el homenaje de 'Sálvame' en su 'Especial Nochebuena'

Mila Ximénez murió a los 69 años el pasado mes de junio. Justo ahora se cumplen seis meses de esta trágica pérdida en el universo de Sálvame. Este viernes, 24 de diciembre, sus compañeros de programa han querido rendirle un particular homenaje en Telecinco.

"Este es el plato de Mila Ximénez, se ha ido hace seis meses, no hay día en que no la sintamos con nosotros. Esta primera Nochebuena sin ti no queremos olvidarnos de tu hija Alba, de tus nietos, de tus hermanos, de tus sobrinos... que tu familia televisiva siempre va a estar aquí. Te echamos muchísimo de menos, no te imaginas cuánto, Mila. A veces pensamos que te has ido a Ámsterdam y que volverás en cualquier momento", ha comenzado Carlota Corredera.

Lea también: Lo avisó Mila Ximénez antes de morir: "Todo está en manos del hijo de Claudia y Manolo Santana pasa de los suyos"

"Hoy te habrías enfadado un montón con los disfraces, las caracterizaciones, las pelucas... nos habrías montado aquí la de dios, y también hecho echado eso de menos, estábamos muy tranquilos. Nada, decirte que te queremos, para siempre y que ya eres eterna", concluía la presentadora gallega.

Después fue Lydia Lozano quien tomaba la palabra y, muy emocionada, recordaba una anécdota que se repetía todos los 24 de diciembre en los que tenían programa: "Tal día como hoy, Mila me preguntaba: '¿Hay bocadillos de salchichón, hoy que es Nochebuena?' y luego me decía: 'coge dos y mételos en el bolso, que se los comen todos...' Y hoy solo he cogido un bocadillo, porque ella no estaba. Y me he acordado muchísimo de esas pequeñas cosas. Era el bocadillo que se tomaba todos los días de Nochebuena". Ninguno de sus compañeros es capaz de olvidar a Mila. La periodista luchó con ahínco contra un cáncer de pulmón durante un año y lo hizo hasta el final rodeado de los suyos.

Entidades Mila Ximénez Colaboradora Colaboradora