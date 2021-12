"Todo lo que sube baja": Jorge Javier se mofa otra vez de Paz Padilla en directo

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a mofarse de Paz Padilla. El presentador aprovechó la final de Secret Story para lanzar un dardo a la humorista gaditana a propósito de la nueva temporada del programa en la que él no figura como presentador.

Carlos Sobera, Sandra Barneda y Toñi Moreno estarán al frente de la versión de anónimos de este reality que Telecinco estrenará en enero. Mediaset ha prescindido de Vázquez y él sacó el tema cuando charló con sus tres compañeros de cadena.

"Ya me lo advirtió Paz Padilla: todo lo que sube baja. No pensé que tendría que hacer esto tan pronto en mi carrera profesional. Gracias a Paz por decírmelo. Ya me he podido hacer a la idea. Carlos, ¿qué se siente al quitarme el puesto?", dijo Jorge Javier a Sobera, que será quien ocupará su puesto al frente de las galas del nuevo Secret Story. Vázquez, que en enero estará en Madrid con su obra de teatro, explicó que de forma "previsora" los jueves había programado una función de tarde para que le diese tiempo a hacer el prime time de Telecinco, pero finalmente no lo hará.

¿De dónde viene el 'zasca' de Jorge Javier a Paz Padilla?

La historia de la pulla a Paz Padilla viene de lejos. Hace un años, Jorge Javier y Paz Padilla tuvieron un rifirrafe cuando la cómica le advirtió de que "todo lo que sube baja", en referencia al ego del presentador. "Pero si eso es una cosa muy antigua. Pero mira, yo es que estoy tan alto, que estoy cansado de estar en la soledad de la cima", bromeó con ironía Jorge Javier. "Pues cuanto más arriba estás, más notas el viento. Cuando vayas subiendo, ve saludando, que serán los mismos que encontrarás cuando vayas bajando", insistió la andaluza en aquel encontronazo.

El tono de la conversación no gustó a Jorge. "Paz, a ti las fiestas no te sientan muy bien, ¿eh?", empezó a ponerse serio. "A mí esa filosofía barata no...", se quejó Vázquez. "Barata no es. Tú le vas dando a Terelu, a la otra, a la otra... y algún día te la darán a ti", dijo Padilla al presentador, que por entonces había atizado a algunos de sus compañeros en su blog. "No conozco a nadie que se haya mantenido arriba eternamente", afirmó Paz mientras Jorge contestaba con un sonoro "yo". "¿Yo? Por tu ego...", atizaba la cómica.

Jorge Javier: ya me lo advirtió Paz Padilla, todo lo que sube baja ???? #SecretFinal pic.twitter.com/hf99x0tLPc — Diego ?????? (@diegobferrandez) December 23, 2021

La última pulla de Jorge Javier a Paz Padilla a través de Belén Esteban: "No tienes ganas de morirte, ¿no?"

Recientemente, Jorge Javier protagonizó otro 'disparo' a Paz Padilla a propósito de su filosofía de la vida. Lo hizo aprovechando una intervención de Belén Esteban, cuando la de Paracuellos explicaba que la gaditana era la presentadora con la que más problemas había tenido. "Pero tú, por ejemplo, no tienes ganas de morirte, ¿no?", espetó el catalán, haciendo alusión al discurso de su compañera sobre la aceptación de la muerte.

