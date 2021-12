Pedro Sánchez, aparición sorpresa en televisión para despedir a Buenafuente: "Llevas seis años haciendo chistes sobre mí"

Andreu Buenafuente se despidió este jueves de los espectadores de Movistar+. La plataforma ha cancelado su programa después de seis años en antena y el showman dijo adiós en una última noche que tuvo como invitado al mismísmo presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez apareció por sorpresa en directo a través de una conexión desde la finca de Quintos de Mora, donde pasará la Nochebuena. Lo hizo horas después del último consejo de ministros extraordinario que decretó la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores por la dureza con la que está azotando la variante ómicron de la Covid.

"Como es tu último programa aprovecho, porque cuenta como agenda de trabajo, como eres Premio Nacional de Televisión, pues cuenta como asunto de Estado", dijo Sánchez nada más comenzar para justificar su intervención. "En este programa habéis estado seis años haciendo chistes sobre mí", dijo. "Me vas a permitir que hoy sea mi turno".

En ese momento, Buenafuente le preguntó si quería que el regidor ordenara al público aplaudir sus palabras. "Si hacen con mis chistes lo mismo que con los tuyos, por mí encantado", respondió Sánchez que, acto seguido, mandó un mensaje de despedida al showman después de esta etapa al frente de las noches de Movistar+.

"Ahora en serio, lo que quería trasladarte, porque soy un espectador más de tu programa, es mi agradecimiento por todos estos años en los que has estado trabajando, promoviendo la cultura, la música en vivo, el cine, la comedia y quiero decir que muchas noches nos ha hecho irnos a la cama con una sonrisa", dijo el presidente del Gobierno.

El debut en televisión de Joana Buenafuente, la hija de Andreu y Silvia Abril

Por otra parte, el último programa de Late Motiv tuvo otra visita mucho más emocionante. Joana Buenafuente, la hija de Andreu y Silvia Abril, debutó en televisión y lo hizo como 'niña de Shrek', el personaje que le dio gran popularidad a su madre. "Mamá está confinada y he venido a sustituirla", dijo la pequeña, mientras su padre no daba crédito al ver el desparpajo de su hija ante las cámaras. Silvia Abril también intervino, pero por videollamada. "¿En qué momento creíste que era bueno perder la custodia de nuestra hija?", bromeó Buenafuente. "Yo no podía concebir el final de Late Motiv sin que la niña [de Shrek] estuviera ahí. La niña, la niña, la niña... pues te he enviado a la niña".

