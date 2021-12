Jorge Javier expulsa a Lucía Pariente y lanza una advertencia a Alba Carrillo: "¡Cuidadito! Yo no amenazo, ejecuto"

La final de Secret Story, el reality de Telecinco en el que finalmente Luca se impuso sobre Cristina Porta, vivió un momento de grandísima tensión justo antes de que Jorge Javier Vázquez leyese el nombre del ganador del programa.

Todo se desencadenó cuando Lucía Pariente denunció que Porta "escondió un bolígrafo en el almacén", una polémica que se había desatado hace semanas. En ese momento, Jorge Javier se acercó a Lucía Pariente. "Estás mintiendo", espetó. "Estás mintiendo como en tantas otras ocasiones. Como mentís tú y tu hija, las dos. Decís mentiras, manipuláis y sembráis la duda", dijo muy serio el presentador.

Jorge Javier expulsa a Lucía Pariente: "¡Fuera o no continúo con el programa!"

Lucía Pariente no daba crédito y se defendió llamando "bravucón" a Jorge Javier, que se revolvió en cuanto lo escuchó y pidió a la exconcursante que abandonase el plató. "¡Oye, abandona el plató! A mí no me llamas bravucón. ¡Fuera! ¡Fuera o no continúo con el programa!", dijo el comunicador catalán. Pero Lucía Pariente se negaba. "Yo no he mentido y no voy a abandonar el plató, porque no he mentido", aguantaba, mientras el presentador insistía en que se fuese.

"Estoy hasta el coño de vuestras disculpas, a la calle. Y si no, hoy no se proclama ganador", insistió Jorge Javier, que llegó a salirse del plano para forzar la salida de Pariente porque él se negaba a seguir. "Ya llevamos aguantando mucho, hombre. ¡No me relajo! Lucía, te he dicho que abandones el plató", insistía. "Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo".

Como Pariente no se iba, Jorge Javier dio paso a un corte para la publicidad y, a la vuelta, Lucía ya no estaba. Eso sí, una vez retomó el programa, Vázquez aprovechó para lanzar una advertencia a Alba Carrillo. "Alba Carrillo, cuidado con el Twitter. Cuidado con el Twitter", dijo mirando a cámara extremadamente serio. "Yo no sé si mañana tendrás programa o no, pero cuidado porque estamos hasta las narices", repitió. "¿Te enteras? Y aquí ya de jueguecitos ninguno, a mí ni me nombres jamás, ¿de acuerdo? Ni utilices juego sucio contra este programa mintiendo y sembrando dudas. ¡Cuidadito! Como diría mi Mila Ximénez: '¡Yo no amenazo, ejecuto!", zanjó.

