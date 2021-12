Pablo Motos, contundente contra el Gobierno: "También era mentira lo de la inmunidad de grupo"

Tras el discurso del lunes de Pablo Motos sobre la nueva ola de coronavirus que está azotando España, este miércoles, 22 de diciembre, el presentador de El Hormiguero ha vuelto a enviarle un mensaje cargado de ironía al Gobierno.

El presentador puso sobre la mesa las nuevas medidas establecidas por el Ejecutivo, que vuelve a implantar la mascarilla obligatoria en exteriores. Además, hizo un repaso por todas aquellas supuestas certezas que han ido desvaneciéndose durante los últimos meses. "Por cierto, qué también era mentira lo de la inmunidad de grupo, cuando lleguemos al 70 %... ¿qué ha pasado?", recordaba el conductor valenciano lanzando un nuevo dardo a Pedro Sánchez.

"Respecto a la inmunidad de grupo solo voy a decir que estos días me está dando la sensación total de que estamos como en El juego del calamar, donde gana el que llega al 7 de enero sin contagiarse", opinó Cristina Pardo. Juan del Val, al igual que el presentador, fue muy crítico con la clase política: "Ha llegado la hora de que cada uno tome las medidas y sea responsable por sí mismo. Nadie tiene la verdad y esa es la realidad".

Pablo Motos explica en 'El Hormiguero' cómo funciona el test de antígenos

Más adelante, Motos quiso aprovechar el debate de actualidad del programa para explicar cómo funcionan el test de antígenos ante las inminentes reuniones familiares por Navidad: "Sabemos que no hay, pero el que tiene la suerte de repente dice 'es que me sale negativo y sí que tenía el Covid'. ¿Falla el test de antígenos? ¿Eso quiere decir que está mal? No".

"El test de antígenos lo que te hace es una fotografía de cómo estás en el momento en el que te haces la prueba. Es decir, si te sale negativo, puede que en 24 horas seas positivo, pero en ese momento todavía no tienes capacidad de contagiar a los demás. Eso es el test de antígenos. Si tú te haces un test de antígenos dos días antes para ir a cenar tranquilamente no sirve. La única manera de hacerlo es esa misma tarde y sabes si eres contagioso o no", señalaba el presentador.