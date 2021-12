"A lo mejor lo tenía decidido desde mucho antes": Miki Nadal, la muerte de Verónica Forqué y un detalle muy revelador

La muerte de Verónica Forqué dejó consternados a los concursantes de Masterchef Celebrity. Aunque durante el concurso protagonizaron momentos de gran tensión, todos coinciden en tener buenas palabras sobre la actriz madrileña. El último en pronunciarse ha sido Miki Nadal, ganador ex aequo del concurso con Juanma Castaño. Ambos estuvieron con Forqué hasta su última aparición en las cocinas de TVE.

Nadal confirma la versión de Castaño, que recientemente indicó que la concursante se fue del programa tras pasar la Covid. "La dejó sin fuerzas", indica el humorista. "Lo puedo asegurar, porque tanto Juanma como yo la contrajimos también y no pudimos volver hasta que dimos negativo en todas las pruebas pero muy mermados ya de fuerzas. Nosotros pudimos aguantar pero para Verónica y ese cuerpo tan menudo y vivaracho fue demasiado", explica sobre una artista que "nos tenía a todos enamorados".

"Ella hubiese continuado porque era feliz", asegura Nadal, que desvela un detalle bastante significativo sobre la manera en que su compañera evitaba los comentarios de los espectadores. "Verónica disfrutaba trabajando y no penséis que las críticas le afectaban. Ella no leía los comentarios en redes sociales, era mucho más inteligente que eso", afirma. Este aspecto, por lo tanto, contradice los argumentos de aquellos que han pensado que la presión en las redes sociales -críticas e insultos- ante su comportamiento en el programa pudo afectarle en algo.

"Esa tristeza en forma de depresión que iba y venía de vez en cuando a su vida desde hacía unos años acabó con ella cinco meses después de acabar el programa. Aunque, y esto es una opinión muy personal, a lo mejor ella lo tenía decidido desde mucho tiempo antes", opina Nadal sobre su compañera. "Carmina y Verónica eran sin duda las personas más queridas de este programa. Y lo siguen siendo".

Miki Nadal: "Quien quiera ensuciar 'Masterchef', se equivoca"

En su exposición -una extensa entrada que ha colgado en Instagram- también aprovecha para salir en defensa de Masterchef Celebrity, un formato que está siendo muy cuestionado en los últimos días. "Es uno de los programas en los que más a gusto he trabajado", afirma. "Yo no he recibido más que facilidades a la hora de afrontar este reto y me consta que lo mismo le pasó al resto de mis compañeros", explica. "Desde el primer momento supe donde me metía. Se me avisó. Iba a ser muy intenso pero muy gratificante. Y así fue", indica. "Quien quiera ensuciar por motivos que desconozco a este programa y la labor incansable de sus más de 200 trabajadores honrados, simplemente se equivoca", zanja el humorista.