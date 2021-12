Jorge Javier Vázquez: de atacar con dureza a 'Masterchef', a defenderlo de las críticas tras la muerte de Verónica Forqué

Masterchef Celebrity lleva días en el centro de la polémica desde que se conoció la muerte de Verónica Forqué, que se quitó la vida en su casa de Madrid, según las investigaciones. Muchos han criticado al programa por no cuidar la imagen que dio la artista en su última edición, a pesar de que ella siempre tuvo buenas palabras sobre su paso por el formato de TVE.

Este asunto ha llegado a Sálvame, donde los colaboradores y Jorge Javier hablaron de lo ocurrido en el programa de la competencia. "Estoy convencido de que todos sus compañeros han llorado de una manera muy sincera su desaparición, aunque en el programa se hayan llevado sus más y sus menos", dijo el presentador, que salió en defensa de Masterchef.

"Ahora, a toro pasado, es muy fácil decir: 'No estaba bien, se le notaba a la legua, tal y cual'. En un programa de televisión, y todos lo sabemos, se trabaja con perfiles muy específicos y muy sensibles. Trabajamos con emociones, con personas muy especiales, porque si no la gente no vería la televisión", dijo Jorge Javier. "Siempre se busca un culpable, pero entiendo perfectamente que si el programa hubiera detectado algo mínimamente peligroso, lo hubiera cortado", apuntó. "Esto de presentar a los programas como elementos sanguinarios, crueles... Ante cualquier problema, hubieran dicho: hasta aquí".

Jorge Javier arremetió contra 'Masterchef' hace solo unos meses

Estas palabras de Jorge Javier contrastan con la dureza que el presentador mostró hace solo unos meses con Masterchef, cuando se mostró indignado después de leer una entrevista de la máxima responsable del formato de cocina, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia. "El otro día leí una entrevista con la persona responsable de Maestros de la costura, Masterchef y otro programa. Decía: 'Nosotros competimos contra Supervivientes con gente que cocina, que diseña trajes... Es un programa blanco", empezó en una exposición que hijo Jorge Javier en Sálvame el pasado mes de abril, antes de añadir que "blanco tururú".

"Entonces van y, para la edición próxima de Masterchef, fichan precisamente a Victoria Abril. Tócate los cojones. Una tía que es la más conflictiva del mundo, que está en los papeles por negacionista, que le han dado hostias hasta en el carné de identidad... y ahora resulta que es un programa blanco", reprochó el comunicador catalán, al mismo tiempo que invitaba a quienes hubieran participado en el programa a compartir "en qué situaciones límite se les ha colocado".

Unos días después, Jorge Javier retomó el asunto. "Tengo el teléfono repleto de mensajes de personajes populares que han aparecido en ese programa de cocina... que me están diciendo que si ellos hablasen se armaba la de Dios es Cristo", advirtió. Jorge Javier añadió que también ha "bicheado" sus mensajes privados y ha encontrado los de "personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso". "Me decían: '100% real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos tratan y que cuenten que desde el principio se sabe quién gana, cuántas semanas va a estar cada uno y a quién ayudan con los platos", desveló el presentador estrella de Telecinco, que defendió sacar las uñas "cuanto tocan mis programas".

"¿Me meto yo con los realities de otras cadenas? ¿Qué tienen que venir a decir sobre nosotros cuando la gente que va a nuestros realities ya saben a lo que van?", reflexionó Jorge Javier antes de enseñarle los mensajes a Belén Esteban. "Se puede liar", reconoció la tertuliana. "Soy colega de los que me han escrito. Yo no voy a decir nada, ellos si quieren decirlo...", terminó diciendo.

