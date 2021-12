Juanma Castaño confirma que Verónica Forqué dejó 'Masterchef' por Covid: "Me lo pegó a mí y la grabación paró dos semanas"

Se ha hablado mucho en los últimos días sobre la situación de Verónica Forqué en Masterchef y de los motivos de su salida, después de anunciar que se marchaba del programa alegando que estaba agotada. "Necesito descansar", dijo. "No doy más. Hay que ser humilde", explicó en su última aparición. "Mi cuerpo y el universo me dicen que tengo que parar".

En el programa anterior a esa última aparición, Verónica Forqué había participado en la prueba de exteriores pero no se presentó a la de eliminación. Solo envió un audio a Pepe Rodríguez en el que decía que estaba "agotada". "No me encuentro bien", explicaba. "No puedo con mi alma". Al conocer su fallecimiento, muchos creyeron que en ese momento estaba dando un aviso de su situación mental, pero una amiga de la artista ha destapado que salió del concurso tras contraer la Covid-19.

Juanma Castaño, ganador de Masterchef Celebrity, ha confirmado esta versión y ha contado la verdad de lo que ocurrió en ese momento. "Yo lo único que puedo decir es que ese testimonio sonoro de 'no puedo más' y 'estoy cansada' era cierto, pero Verónica Forqué salía del Covid", ha dicho el locutor en una entrevista en Rac1.

"Por primera vez yo tengo la autoridad moral para hablar en primera persona de lo que ocurrió, porque yo estaba allí... Verónica Forqué me pegó el Covid a mí y la grabación de Masterchef se paró esas dos semanas de julio", explicó Juanma Castaño. Se entiende, por lo tanto, que desde que envió el audio hasta que reapareció para confirmar su abandono, pasaron 15 días.

"Lo que ha ocurrido en estas horas y estos días con Masterchef, de este testimonio que muchos achacaron a una depresión o un momento de dificultad extrema en el programa y todo eso, yo sólo quiero decir ahí Verónica Forqué, el cansancio que tenía y lo hecha polvo que estaba era porque acabábamos de salir del Covid tres personas del programa. Ella, Miki Nadal y yo", ha relatado. "Se pararon las grabaciones, volvimos a grabar después de dar negativo y Verónica Forqué dijo que no podía. Estaba echa polvo por el Covid", ha explicado Castaño. Cuando se retomó el rodaje y Verónica reapareció brevemente para confirmar su adiós "ahí ya no tenía Covid".

Castaño sí siguió adelante con el programa, pero lo hizo con dificultades. "Yo empecé a grabar Masterchef Celebrity 6 sin olfato y sin gusto. No podía cocinar. No sé si las cosas están sosas o saladas", ha detallado el locutor, que explica que nunca se contó la verdad "por un tema de no alarmar a la gente, de prudencia médica, porque cada uno lo dice si quiere. No lo dijimos, pero hubo un test antes y otro después y retomamos las grabaciones cuando fuimos negativos".

"Tengo WhatsApp de Verónica que sabía que me lo había pegado a mí y me preguntaba cómo estaba, que lo sentía, perdóname...", detalla. Asimismo, el periodista asturiano confirma la buena relación de la actriz con el programa, con quien volvió a grabar como invitada de Masterchef Junior. "Una persona que ha sufrido o se considera maltratada no vuelve a grabar con Masterchef. Ella estaba contenta con nosotros", explica. "El testimonio del cansancio viene del Covid".

