El mensaje de Pablo Motos que asusta en plena ola de ómicron: "Están cayendo como ratas"

"Siento ser portador de malas noticias, pero esto no es una ola, es un tsunami". Así de tajante se mostró Pablo Motos en una intervención que hizo este lunes al comienzo de El Hormiguero, el programa que presenta en Antena 3. El showman retomó su preocupación por el coronavirus -un tema que abordaba de forma recurrente el año pasado- a propósito del aumento de casos por la variante ómicron a las puertas de la Navidad.

"Quiero hablar un segundo del Covid y no lo quiero hacer como presentador de un programa que da información. Solo os quiero decir cómo me siento personalmente, por si os sirve de guía en esta situación donde la información es confusa", arrancó Motos.

"Tengo buena información. Esta ola va a ser la peor de todas y nos va a alcanzar a casi todos", prosiguió el conductor de Atresmedia. "Desde mediados de la semana pasada la gente de mi entorno está cayendo todo el mundo como ratas. Se están parando rodajes de películas, las televisiones están en cuadro, tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado. Hoy lo ha pillado Nadal y dos de los invitados que tenemos esta semana que viene tendrán que hacer la entrevista por videoconferencia porque también lo han pilado", relató.

Lea también: El desastre de audiencia que amenaza a TVE: el peor año de su historia con todos los meses por debajo del 10%

"En el equipo llevamos meses sin positivos y esta mañana han caído ocho", dijo sobre lo que ocurre en su productora, Siete y Acción. "Yo tenía previsto ir a París estas fiestas y lo he anulado. A mi familia le he dicho que no venga en Nochebuena", expuso.

"Os cuento todas estas cosas por si os sirven de referencia para situaros en qué momento estamos", continuó Motos en un discurso bastante negro que asustó a muchos espectadores. "Esta variante es igual de contagiosa que el sarampión que es de los virus más contagioso que conocemos", apuntó. "Este virus multiplica los contagios por dos cada 36 horas. Esto quiere decir que tal y como vamos, en dos o tres semanas se podrían empezar a colapsar los hospitales, no las UCI, pero se bloqueará la actividad normal y el resto de enfermedades quedarán por tanto desatendidas, luego están las cuarentenas y los niños que llegan del cole con el Covid y ponen en jaque a toda la familia... Esto es lo que está pasando hoy".

Pablo Motos aprovecha para dar un zasca a Pedro Sánchez: "No esperéis a que nos salven ellos"

A continuación, Pablo Motos aprovechó para lanzar un revés a Pedro Sánchez, que el domingo anunció que este miércoles se iba a reunir con el resto de presidentes autonómicos para analizar la situación 48 horas antes de la Nochebuena.

Lea también: Alba Carrillo señala a la directora de 'Secret Story' para denunciar favoritismo con Cristina Porta

"Nuestro presidente se va a reunir pasado mañana sin prisa con los presidentes autonómicos a ver si llegan a una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente políticamente para no perder en las encuestas", explicó Motos. "Así que lo que os quiero decir es que no esperéis a que nos salven ellos", dijo el comunicador valenciano. "Esto es una emergencia hoy y la semana que viene no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar", apuntó. "No esperéis a que lleguen las prohibiciones, si es que las hay, y protegeos, y si os protegéis protegeos más, y si lo pillas díselo a todo el mundo y protege a los demás", alertó.

"Siento ser portador de malas noticias, pero esto no es una ola, es un tsunami, y tenemos que volver a ponernos todos en guardia aunque nos de angustia", pidió a los espectadores. "Dicho esto, vamos a disfrutar con lo que nos queda, porque hay mucho que disfrutar y podemos ser perfectamente felices con menos", comentó. "Así que vamos a aceptar la situación y esto pasará igual que han pasado las otras".

???? Pablo Motos: "No esperes a que lleguen las prohibiciones. Protégete" #LeivaEH pic.twitter.com/h7eicZRm8Q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 20, 2021

Entidades Pablo Motos