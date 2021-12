Alba Carrillo señala a la directora de 'Secret Story' para denunciar favoritismo con Cristina Porta

La tensión en el plató de Secret Story va en aumento a medida que llega la final del reality, que se celebra esta semana. Alba Carrillo tensó la situación este domingo cuando se atrevió a señalar a la directora del programa por una supuesta relación de parentesco con Cristina Porta, concursante del formato, algo que inmediatamente fue desmentido por Jordi González.

"Mi madre se fue en la primera nominación porque no tenía de madrina a María Zambrano. Cristina Porta, un beso", espetó Alba Carrillo. La colaboradora se refería a una de las máximas responsables de Secret Story a la que, desde redes sociales, acusan de dar trato de favor a Porta. Quienes lo dicen, obviamente, son los detractores de esta concursante, la favorita para ganar.

El sorprendente comentario de Carrillo hizo que la propia cúpula de Secret Story pidiese una rectificación a través de Jordi González. "Haces referencia a un parentesco entre la directora ejecutiva del programa y Cristina Porta y me están pidiendo que lo desmienta, porque no hay ninguna relación, ni parentesco ni conexión", explicó el presentador. "Pues vale, pues ya está. Yo, es lo que he leído y le hago mucho caso a las redes. No soy periodista", se limitó a decir Alba Carrillo después de haber difundido una información que no era cierta.

"Cristina Porta no tiene relación de parentesco con nadie del equipo de este programa"

Ante la posibilidad de que quedase alguna duda, Jordi González volvió a aclarar que el comentario que había lanzado Alba Carrillo era un bulo que alimentaba las redes sociales desde hace semanas. "Me piden de producción que aclare de nuevo que Cristina Porta no tiene relación de parentesco ninguno con nadie del equipo de este programa. La confusión proviene de una ironía de mi compañero Jorge Javier Vázquez, alguien lo malinterpretó en alguna red social, lo divulgó y desde el programa se desmiente categóricamente", insistió el presentador.

"Ya somos mayores y no siempre hay que hacer caso de lo que se publica y se dice. Jamás, en ningún programa o reality producido por esta empresa ni por Zeppelin TV, ha concursado nadie que tenga ningún vínculo personal o familiar con ningún presentador o compañero de la cadena", argumentó Jordi González para zanjar el asunto.

