Inés Manzano, del equipo de Pablo Alborán, se corona como ganadora de 'La Voz'

La octava edición de La Voz cerró este sábado, 18 de diciembre, con una espectacular gala donde la candidata de Pablo Alborán, que se estrenaba esta temporada como coach, se alzó con el triunfo. Inés Manzano, que era la concursante más joven del programa, ha conseguido ser la última ganadora del talent show gracias a su interpretación del tema Easy on me de Adele.

Esta joven madrileña de 20 años se impuso a sus compañeros semifinalistas, Carlos Ángel Valdés, Karina Pasian y Julio Benavente. Tras escuchar y aplaudir cada una de sus actuaciones, el público seleccionó a los dos finalistas: Julio Benavente e Inés del Manzano. Y en el último momento se confirmó la victoria de la joven. Una actuación que le valió el título de 'la mejor voz del país' y un contrato con la discográfica Universal Music.

Alborán dio las gracias al público y felicitó al resto de aspirantes, a los 60 cantantes que han pasado por el escenario. "Han dado lo mejor de ellos, se han dejado el alma porque para ellos esto es muy importante, es una ventana hacia un camino interminable. Y poder demostrar su magia ante toda España es un regalo".

'La Voz' eligió a Inés Manzano como ganadora de la octava edición en Antena 3

Para esta última gala del talent show se quiso contar con las actuaciones de numerosos artistas del panorama musical español. Por el plató desfilaron Manuel Carrasco (que cantó con Carlos Ángel Valdés), Pablo López (quien se dejó llevar con Karina Pasian), Niña Pastori (que acompañó a un emocionado Julio Benavente) y Vanesa Martín (cantó a dúo con Inés Manzano).

También derrocharon su talento Antonio José y Morat interpretaron Lo que hará mi boca junto a Julio Benavente y Carlos Ángel Valdés. Eso sí, el público se quedó sin escuchar a la estrella internacional Ed Sheeran, que no pudo más que explicar en un vídeo por qué no pudo estar en plató. "Siento no poder estar ahí pero, como sabéis, la situación actual no lo permite", dijo en referencia al agravamiento de la pandemia de coronavirus. Les deseó suerte, que disfruten de cada cosa que hagan, y les hizo una recomendación: "Aprovechad cada oportunidad que podáis después de esto. No esperéis el momento perfecto porque ese momento se presentará solo. Así que seguir trabajando duro, escribid y cantad canciones cada día".

