Woody Allen se pone ciego a pinchos y chacolí en Bilbao: "Os vaciaba la bodega"

Woody Allen está realizando una curiosa gira gastronómica por España con motivo de su gira de conciertos como clarinetista. Su tour por nuestro país se produce unos días antes de que comience el rodaje de su nueva película en San Sebastián.

El pasado domingo, el cineasta visitó Bilbao para tocar en el primer concierto de su gira. Pero antes de subirse al escenario, comió en uno de los mejores restaurantes de la capital vasca, El Mina del muelle Marzana. Según cuenta Diario Vasco, allí pidió un menú de 14 platos y bebió txakoli: "Si tuviera 50 años, os vaciaba la bodega", dijo el cineasta. También visitó el Museo Guggenheim para luego descansar en el hotel Meliá.

Lea también: Woody Allen demanda a Amazon y exige 68 millones de dólares por incumplir contrato

Tras su visita a Bilbao, Allen puso rumbo a Barcelona, donde actuó el martes con su banda The Eddy Danvis New Orleans Jazz durante la séptima edición del Festival Pedralbes 2019. Allí deleitó a los presentes con una selección de temas clásicos de Johnny Dodds, Jimmie Noone y Louise Armstrong, entre otras leyendas del Jazz.

Como buen fan de la comida, el miércoles visitó el restaurante Ca L´Isidre, donde aprecian mucho al director. Fue acompañado por su mujer, Soon Yi: "Desde que en 2008 rodó Vicky Cristina Barcelona, Woody Allen y su mujer Soon Yi, no sólo se hicieron fieles a Ca l'Isidre, si no también grandes amigos. Amantes de lo auténtico, sin pretensiones, esta entrañable pareja, es intensamente feliz comiendo en nuestra casa. Y nosotros intensamente felices de tenerlos aquí", decían en Instagram desde el propio restaurante.

En estos momentos, Woody se encuentra en Madrid y actuó en el jardín Botánico de la Universidad Complutense. El cineasta colgó el 'no hay billetes' y el auditorio se puso en pie con su presencia. Después del concierto, visitó algún restaurante de la capital española para disfrutar de la gastronomía de nuestro país.

El cineasta estará el próximo 10 de julio en San Sebastián para empezar el rodaje de su nueva película Días de noche en Nueva York, que se estrenará en nuestro país el próximo 4 de octubre. ¡Que se prepare Donosti, que va Woody Allen!