Carmen Lomana pasa del 8M: "Cuando pongan el Día del Hombre me gustará el de la Mujer"

Carmen Lomana (70) acudió este jueves a la comida organizada por la revista Elle con motivo del Día de la Mujer. Disfrutó de un almuerzo con Begoña Villacís, Malena Costa, Cruz Sánchez de Lara o Isabel García Ayuso, entre otras, y allí dio su particular visión del 8 de marzo.

P: ¿Cómo celebras el día de la mujer?R: Pues como siempre, trabajando, soy una mujer libre e independiente.

P: ¿Qué significa para ti ese día?R: No me gustan estos días, me da la sensación que somos un grupo marginal, entonces cuando pongan el Día del Hombre pues a lo mejor me gusta el Día de las Mujeres. Las mujeres de hoy en día nos defendemos muy bien y no necesitamos un día para reivindicarnos y si me preguntas si voy a ir la manifestación te digo que no.

P: ¿Cómo se podría luchar contra la brecha salarial?R: Es algo que no entiendo, a lo mejor trabajas igual que alguien pero solo por el mero hecho de llevar más tiempo cobraba más. Yo he trabajado en un banco en Londres y jamás me he sentido discriminada y había hombres que cobraban más que yo, los que eran igual que yo ganaban lo mismo que yo.

P: ¿Te vamos a ver ahora en otro programa de cocina, qué tal con los compañeros?R: Sí, en Ven a cenar conmigo, con Pocholo Martínez Bordiú, que es maravilloso.

P: ¿Y la relación con Antonia Dell'Atte cómo está? Ella sigue hablando de ti...R: Demuestra como es, no hay nada más bajo que una mujer insulte a otra mujer por la edad, como me llamó 'abuela' el otro día. Yo digo que si ella se ha visto, porque no parece que tenga 20 años. No he visto cosa más baja que meterse con la edad, que me ataque por otras cosas. Yo nunca la he atacado, solo he dicho lo que dice cualquiera, que es difícil convivir con ella.