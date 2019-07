Arranca la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid: homenajes, mercados, desfiles y mucho más

Madrid adelanta su Semana de la Moda por segundo año consecutivo para convertirse en el centro de todas las miradas fashionistas. La Mercedes Benz Fashion Week arranca este sábado 6 de julio (antes era en septiembre) y lo hace con un programa de infarto para conmemorar su 70 aniversario.

El Ifema ya está preparado para abrir las puertas del Pabellón 14, centro neurálgico de toda la actividad, donde estos días desfilarán hasta 42 diseñadores con sus colecciones de primavera-verano 2020. Pero no serán los únicos. Al igual que en ediciones anteriores, la MBFW cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad, que han facilitado espacios para sacar la moda a la calle. Este año le toca el turno a Pedro del Hierro y Roberto Verino, cuyas colecciones serán presentadas en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol.

Además, Maison de Mesa desfilará en el Circo Price, Pilar Dalbat y Juan Carlos Pajares lo harán en los Jardines de Cecilio Rodríguez, María Ke Fisherman en el Puente de Toledo y Lexdeus en la Central de Diseño del Matadero. Si no tienes un pase no te preocupes, porque se instalará una pantalla gigante en la plaza de Margaret Thatcher para que no pierdas detalle.

La 70 edición de la MBFW llega con dos importantes novedades: por un lado la Fashion Vibes Market, un mercado al aire libre de marcas emergentes de moda, accesorios, belleza y decoración (de libre acceso y situado a las puertas de Ifema) y la presencia de la Spanish Fur Association (Asociación Española de Peletería), que contarán con un stand donde expertos como Natalia Bengoechea, Abraham Gutiérrez o la actriz Nerea Garmendia ofrecerán consejos de belleza y estilo.

La MFBW cuenta esta vez con dos grandes ausencias: la de Charo Izquierdo, su directora en los últimos tres años y cuyo puesto ha sido sustituido por Nuria de Miguel, y la de Cuca Solana, una de las grandes impulsoras de las Semana de la Moda madrileña, que falleció en marzo y que recibirá un sentido homenaje.